أطلقت شركة إنفينيكس رسميا هاتف Infinix Note 11S بعدد من المواصفات الجبارة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Infinix Note 11S بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.95 بوصة تبلغ دقتها 1080 بكسل، وبجودة عرض + FullHD تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.
ويقدم هاتف Infinix Note 11S بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوجرافية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED رباعي ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Infinix Note 11S بمواصفات جبارة وسعر رخيص
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق