

إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Infinix Note 11S بمواصفات جبارة وسعر رخيص إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Infinix Note 11S بمواصفات جبارة وسعر رخيص

أطلقت شركة إنفينيكس رسميا هاتف Infinix Note 11S بعدد من المواصفات الجبارة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية كبيرة وأداء قوى بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية يناسب الفئة الشبابية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Infinix Note 11S بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.95 بوصة تبلغ دقتها 1080 بكسل، وبجودة عرض + FullHD تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.



ويقدم هاتف Infinix Note 11S بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوجرافية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED رباعي ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

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ويحتوى هاتف Infinix Note 11S على بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، يتم شحنها عبر منفذ من نوع USB-C، مع عدد من الميزات منها XOS 10 و 4G VoLTE مزدوج و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2 ومكبرات صوت مزدوجة تعمل بتقنية DTS Audio ومحرك خطي وفيلم جرافين ثلاثي الأبعاد لتبديد الحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي وفتحة سماعة 3.5 ملم مقبس الصوت.ويعمل هاتف Infinix Note 11S بمعالج من نوع Helio G96، من شركة ميديا تيك مقترن بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 و6 و8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت، مع بطاقة microSD للتوسعة كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.ويبدأ سعر هاتف Infinix Note 11S من حوالي 211 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 300 جنيه مصرى .