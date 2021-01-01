

هواوي تطلق أحدث منتجاتها في مجال الاتصالات الذكية هواوي تطلق أحدث منتجاتها في مجال الاتصالات الذكية

أعلنت هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في جناحها في معرض Cairo ICT 2021 المقام في الفترة من 7 – 10 نوفمبر 2021 في مركز مصر للمعارض الدولية، عن إطلاق أحدث تقنياتها في مجال شبكات الاتصال الذكي (Liquid OTN-Next Generation Optical Transmission Technology) التي تعد آخر ما توصل له في تقنية نقل البيانات عبر الالياف الضوئية، حيث تعمل على توفير الخدمات المطلوبة في شتى المجالات منها النقل والكهرباء، لما تتميز به من نطاق ترددي عالٍ وزمن استجابة منخفض، مما يحسن من أداء الشبكات، ومن ثم مساعدة المشغلين على زيادة قيم أعمالهم وتعزيز تطوير النظام البيئي للشبكة الضوئية بالكامل.



كما أطلقت هواوي تكنولوجيز حلها الذكي (Simplified Central System Architecture) الذي يعد نظامًا مركزيا مبسطًا لإدارة الشبكات بكفاءة، حيث يهدف إلى تسهيل صلاحية الوصول إلى الأجهزة الطرفية ونشرها وإدارة الشبكة بفعالية، إذ تتكون هذه البنية من محول مركزي و آخر طرفي متصلين عبر الألياف الضوئية، ما يميز هذا النظام عن غيره من الحلول التقليدية هو سهولة الإعداد والتنفيذ حيث أن الأجهزة الطرفية لا تحتاج أية اعدادات مسبقة، بالإضافة إلى الوفر في كمية الأسلاك والمساحات المطلوبة. ويتميز أيضا بإمكانية تشغيل المحولات الطرفية بدون الاحتياج الي مصدر كهرباء خارجي، ويوفر تقنية POE الي مسافات غير مسبوقة تصل الي 300 متر، مما يجعل الشبكات المدارة أكثر مرونة وكفاءة.



واستمرارًا لدعم مجال الاتصال الضوئي الذكي ، أعلنت هواوي عن الحل الجديد الصديق للبيئة Advanced Fiber with Power Solution" وهو عبارة تقنية متقدمة لتكامل الألياف الضوئية مع حلول الطاقة لتكوين كابل اتصال كهروضوئي، وقد تم إصدار أول وحدة من هواوي (OptiXaccess S1016) التي من شأنها تسهيل عملية تشغيل الوحدات البعيدة (terminals) مثل الكاميرات، والـ Wifi، وغيرها بكفاءة، مما يسهم في تسريع الاتصال الذكي لنقل بيانات أكثر كفاءة، وذلك تنفيذًا لرؤية الشركة التي تهدف إلى إيصال التكنولوجيا إلى كل فرد ومنزل ومؤسسة لبناء عالم ذكي مترابط دعمًا للتحول الرقمي في ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.