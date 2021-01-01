

العلماء يكتشفون "تسونامي" من موجات الجاذبية في الكون العلماء يكتشفون "تسونامي" من موجات الجاذبية في الكون

اكتشف فريق من العلماء أكبر عدد على الإطلاق من موجات الجاذبية في الكون، وهو اكتشاف يأملون في أن يساعد في حل بعض أكثر ألغاز الكون تعقيدا.



وعندما أحدث ألبرت أينشتاين ثورة في فهمنا للجاذبية من خلال نظريته عن النسبية العامة في عام 1915، قدم ظاهرة غريبة تعرف باسم موجات الجاذبية.



ووفقا للفيزيائي الألماني، فإن الجاذبية ليست قوة تجاذب تماما بين جسمين أو أكثر، ولكنها بالأحرى تشوه نسيج الكون (الزمكان).

قد يعجبك أيضا...

وكانت النظرية رائدة، وعلى الرغم من أن رياضياتها وقع التحقق منها على الورق، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من اختبار النسبية العامة لوجود موجات الجاذبية حتى ستة أعوام مضت.وفي 14 سبتمبر 2015، اكتشف العلماء باستخدام مراصد LIGO في الولايات المتحدة وVirgo في إيطاليا، لأول مرة تموجات في الزمكان ناجمة عن اندماج اثنين من الثقوب السوداء.والثقوب السوداء، التي تزن 36 و29 مرة أكثر من الشمس، على التوالي، اصطدمت ببعضها البعض ووقع الكشف عن موجات الصدمة الناتجة عن ذلك بواسطة ليزر LIGO القوي من الأرض.والآن، حقق فريق دولي من العلماء، بما في ذلك باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، اكتشافا رائدا آخر في أعماق الفضاء.ووفقا للورقة البحثية التي نشرت في مجلة ArXiv العلمية، تمكن العلماء من تحقيق 35 اكتشافا جديدا لهذه الظواهر الكونية، الناتجة عن اندماج الأجسام النجمية الكبيرة.واكتشفت جميع موجات الجاذبية بواسطة مرصدي LIGO وVirgo بين نوفمبر 2019 ومارس 2020.وكانت جميعها ناتجة عن مزيج من الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية المندمجة مع بعضها البعض.وبهذا الاكتشاف ارتفع العدد الإجمالي لموجات الجاذبية التي لوحظت منذ عام 2015 إلى 90.وعلى الرغم من أن هذه الأحداث وقعت على بعد مليارات السنوات الضوئية، فقد تقدمت التكنولوجيا إلى درجة تمكن العلماء من إجراء ملاحظات دقيقة للأحداث الكونية حتى الآن.ووفقا للبروفيسورة سوزان سكوت، من مركز فيزياء الجاذبية الفلكية التابع للجامعة الوطنية الأسترالية، فإن أحدث الاكتشافات ترقى إلى "تسونامي" من الاكتشافات وتمثل "قفزة كبيرة إلى الأمام في سعينا للكشف عن أسرار تطور الكون".وأضافت: "تمثل هذه الاكتشافات زيادة بمقدار عشرة أضعاف في عدد موجات الجاذبية التي اكتشفتها مراصد LIGO وVirgo منذ بدئهما في المراقبة".وتابعت: "هذه حقا حقبة جديدة لاكتشافات الموجات الثقالية ويكشف العدد المتزايد من الاكتشافات عن الكثير من المعلومات حول حياة وموت النجوم في جميع أنحاء الكون".وتشير الملاحظات إلى أن موجات الجاذبية نتجت عن اصطدام 32 ثقبا أسود ببعضها البعض، ومن المحتمل أن تكون ثلاثة تصادمات أخرى بين الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.وأوضحت البروفيسورة سكوت: "إن النظر إلى كتل ودوران الثقوب السوداء في هذه الأنظمة الثنائية يشير إلى كيفية تماسك هذه الأنظمة في المقام الأول. إنه يثير أيضا بعض الأسئلة الرائعة. على سبيل المثال، هل تشكّل النظام في الأصل من نجمين مرّا بدورات حياتهما معا وأصبحا في النهاية ثقوبا سوداء؟ أم أن الثقبين الأسودين اجتمعا معا في بيئة ديناميكية كثيفة للغاية مثل مركز مجرة؟".ويشار إلى أن الوتيرة التي يحقق بها العلماء هذه الاكتشافات مدعومة بالتحسينات والتطورات في حساسية كاشف الموجات الثقالية.وأوضحت البروفيسورة سكوت:"الشيء المثير حقا بشأن التحسين المستمر لحساسية أجهزة الكشف عن موجات الجاذبية هو أن هذا سيؤدي بعد ذلك إلى تشغيل مجموعة جديدة كاملة من مصادر موجات الجاذبية، بعضها سيكون غير متوقع".