عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

صورة الخبر: عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"
عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

أفاد موقع Downdetector المتخصص بمراقبة مشاكل الإنترنيت والتطبيقات بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".

وأوضح أن 55 بالمئة من المستخدمين أبلغوا أن لديهم مشكلة في التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشار إلى أن 24 بالمئة من المستخدمين يتخلصون من المشكلة عند الاتصال بالخادم، فيما 22 بالمئة يعانون من مشاكل أخرى في التطبيق.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40739

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager