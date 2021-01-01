ناسا تؤجل أول برنامج أميركي للعودة إلى القمر

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بيل نيلسون، الثلاثاء، أن موعد استئناف الرحلات المأهولة للهبوط على سطح القمر في إطار برنامج أرتميس الأميركي، تأجل من عام 2024 إلى عام 2025 "على أقرب تقدير".
وكانت وكالة ناسا تنتظر حل نزاع قانوني بين شركتي سبايس أكس وبلو أوريجن بشأن تطوير معدات هبوط على سطح القمر قبل الإعلان عن جدول زمني جديد.
وقال بيل نيلسون في مؤتمر صحافي: "لقد أضعنا ما يقرب من سبعة أشهر في التقاضي، وأدى ذلك على الأرجح إلى تأخير أول هبوط لمركبة مأهولة حتى عام 2025 على أقرب تقدير".
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