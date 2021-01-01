تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 12

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تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 12

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات التي تخص الهاتف Xiaomi 12 والتي تشير إلى أنه سيصل بالمعالج Snapdragon 898 وسيتم إطلاقه قبل نهاية العام الجاري 2021، والآن ظهرت المزيد من التسريبات التي تكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص هذا الهاتف الرائد القادم، وفي هذا المقال سنتعرف عليها حيث سأعرض عليكم أبرز ما ورد في تسريب اليوم.

وفقا لهذا التسريب فإن الهاتف Xiaomi 12 سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف بمستشعر كاميرا رئيسية من سامسونج بدقة 50 ميجا بكسل بدلا من مستشعر بدقة 108 ميجا بكسل كما موجود في الهاتف Xiaomi Mi 11 الذي وصل مع نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى أنه سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدلا من 8K.

وبغض النظر عن معالج التشغيل الذي سيأتي من فئة Snapdragon 898 فإن هذا الهاتف القادم سيضم بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف Xiaomi 12 سيضم ذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجا بايت بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا رام، كما أنه سيعمل بنظام Android 12 مع أحدث واجهة مستخدم من شاومي.

وحتى الآن لا توجد أي كلمة رسمية من شركة Xiaomi، ونتوقع أن تخرج الشركة في قادم الأيام للكشف عن أول التفاصيل الرسمية وموعد الإعلان الرسمي الذي من الممكن أن يكون في نهاية شهر ديسمبر مثل الجيل السابق.

المصدر: قل ودل

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