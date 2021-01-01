

مواصفات وأسعار هاتف Infinix Note 11S مواصفات وأسعار هاتف Infinix Note 11S

استكمالا لسلسلة Infinix Note 11 التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، قامت الآن شركة إنفينيكس بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Infinix Note 11S ليكون بذلك أرخص هاتف في هذه السلسلة حيث يضم مواصفات جيدة للغاية أبرزها شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وأحدث معالج متوسط من ميديا تيك بالإضافة إلى كاميرات خلفية ممتازة وأكثر من إصدار على مستوى الذاكرة، وفيما يلي دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Infinix Note 11S.



مواصفات هاتف إنفينيكس نوت 11 إس



تم إطلاق هذا الهاتف الجديد من Infinix بشاشة IPS LCD حجمها 6.95 بوصة بدقة 2460×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتم إطلاقه كذلك بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G96 ومعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 بجانب 64 أو 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 أو 6 أو 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أن الهاتف Infinix Note 11S يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم XOS 10.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف Infinix Note 11S يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وهذا الهاتف يضم كذلك فلاش LED رباعيا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وبخصوص البطارية فالهاتف إنفينيكس نوت 11 إس يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ microSD مخصص لزيادة المساحة التخزينية بحيث يمكن تركيب شريحتي اتصال بجانب شريحة تخزين خارجية بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب مع دعم مكبرات صوت مزدوجة ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعم الراديو FM.سعر الهاتف Infinix Note 11Sالهاتف Infinix Note 11S متوفر حاليا للشراء في تايلاند بسعر يبدأ من 210 دولارات أمريكية للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.