

أول ظهور لسيارة لينكون زيفير سيدان الإنتاجية الجديدة كلياً أول ظهور لسيارة لينكون زيفير سيدان الإنتاجية الجديدة كلياً

المربع نت – بعد أشهر من الكشف عن لينكون زيفير سيدان الاختبارية الفاخرة في الصين، ظهر الموديل الإنتاجي للسيارة للمرة الأولى بدون أي تمويهات بتصميم قريب جداً من النسخة الاختبارية.



التسريبات قادمة من وزارة الصناعة والمعلومات الصينية، وتحظى السيارة بتصميم خارجي رائع، وفي الواقع تكشف الصور عن نسختين، واحدة تبدو أكثر فخامة بزخرفات كروم إضافية وطلاء أحمر بارز.



النسخة البيضاء تبدو أكثر رياضية بلمسات سوداء داكنة، كلاهما يأتي بعمود A أسود غريب بعض الشيء ومتباين مع الطلاء الخارجي للنسختين.

وستشارك لينكون زيفير نفس المحرك مع فورد مونديو الجيل الجديد، 2.0 لتر تيربو بنزين بقوة 235 حصان، مع جنوط 18 و19 إنش.لا توجد صور للداخلية ولكن نتوقع تصميماً مماثلاً للسيارة الاختبارية، بشاشة عملاقة بعرض السيارة، وتصميم مبسط بشكل عام، وسنعلم المزيد مع اقتراب طرحها الرسمي في السوق الصيني.







