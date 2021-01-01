المربع نت – بعد أشهر من الكشف عن لينكون زيفير سيدان الاختبارية الفاخرة في الصين، ظهر الموديل الإنتاجي للسيارة للمرة الأولى بدون أي تمويهات بتصميم قريب جداً من النسخة الاختبارية.
التسريبات قادمة من وزارة الصناعة والمعلومات الصينية، وتحظى السيارة بتصميم خارجي رائع، وفي الواقع تكشف الصور عن نسختين، واحدة تبدو أكثر فخامة بزخرفات كروم إضافية وطلاء أحمر بارز.
النسخة البيضاء تبدو أكثر رياضية بلمسات سوداء داكنة، كلاهما يأتي بعمود A أسود غريب بعض الشيء ومتباين مع الطلاء الخارجي للنسختين.
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التعليقات على أول ظهور لسيارة لينكون زيفير سيدان الإنتاجية الجديدة كلياً
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