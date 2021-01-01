قبل تدشينها .. مازدا تشوق بفيديو جديد لـ CX-50

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قبل تدشينها .. مازدا تشوق بفيديو جديد لـ CX-50

أعلنت شركة مزدا منذ فترة عن استعدادها لتدشين CX-50 الاس يو في الجديدة ، لتصبح أحدث المنضمين إلى الشركة اليابانية العالمية، ومؤخرا نشرت فيديو تشويقى وصور لها.

ويظهر الفيديو التشويقي الجديد للسيارة CX-50 الاس يو في والذى تبلغ مدته 15 ثانية ، وهي تسير عبر غابة مطيرة رطبة ويعرضها وهي تتحرك عبر صف من الأشجار .

ويأتي نهاية الإعلان التشويقي للسيارة CX-50 الاس يو في ، بعبارة "هناك دائماً تضاريس جديدة" ، كما توقع الخبراء أن يتم إنتاج CX-50 في مصنع المشروع مشترك بينها وبين تويوتا في هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية .

كما أضاف عدد من الخبراء ان السيارة CX-50 الاس يو في ، تم تصميمها خصيصاً لأمريكا الشمالية، حيث تم نشر الفيديو التشويقي من مازدا كندا ومازدا أمريكا على تويتر.

ومؤخرا أكدت شركة مازدا أن موعد الكشف عن السيارة هو 15 نوفمبر 2021، في حين تخطط مازدا لأن تتبعها بعدد كبير من سيارات الاس يو في الجديدة الأخرى لتعزيز تنافسيتها في هذا القطاع المتنامي.

والجدير بالذكر ان مازدا حالياً تعمل على تطويل CX-60 ذات صفين، وCX-80 ذات ثلاثة صفوف، والتي تم تصميمها للسوق الأوروبي والياباني، كما يتم تطوير طرازي CX-70 بصفين وCX-90 بثلاثة صفوف للسوق الأمريكي، وستكون أكبر قليلاً من CX-60 وCX-80.

يُذكر أن مازدا أعلنت عن اس يو في جديدة ستحمل اسم CX-50 لأول مرة في إعلان صدر في أكتوبر، وأكدت أن الاس يو في ستشكل جزءً من مجموعة المنتجات الصغيرة للعلامة التجارية، وستشارك منصتها مع مازدا 3 وCX-30.

المصدر: صدى البلد

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