

فورد برونكو رابتر الجديدة تظهر أثناء اختبارها فورد برونكو رابتر الجديدة تظهر أثناء اختبارها

المربع نت – تستمر فورد باختبار إصدار رابتر عالي الأداء لموديل برونكو الذي يتمتع بالفعل بمعدلاء أداء ممتازة على التضاريس الوعرة، وستحصل برونكو رابتر على تحديثات مشابهة لما نراه في إصدار F-150 رابتر.



هذه التحديثات تشمل تصميم خارجي أكثر عنفوانية وجراءة، بحضور أكثر عضلية، وبالطبع ستحصل على تحديثات ميكانيكية معتبرة لتحسين الأداء والتوجيه، خاصة على التضاريس الوعرة.



من أبرز هذه التحديثات المحتملة هي إضافة محرك 6 سلندر إيكوبوست سعة 3.0 لتر بقوة 406 حصان وعزم 562 نيوتن متر، وهو نفس محرك إكسبلورر ST، بزيادة 71 حصان عن محرك 6 سلندر 2.7 لتر الحالي لبرونكو.

كما من المتوقع انطلاق برونكو رابتر عالية الأداء بفئتين رئيسيتين، بمزايا تشمل شحن لاسلكي للجوال ونظام سمعي فاخر بـ 10 مكبرات صوت وتقنية كروز كونترول متكيف.وسنعلم المزيد مع اقتراب طرح فورد برونكو رابتر الجديدة في الأسواق العالمية خلال 2022.



