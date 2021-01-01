المربع نت – تستمر فورد باختبار إصدار رابتر عالي الأداء لموديل برونكو الذي يتمتع بالفعل بمعدلاء أداء ممتازة على التضاريس الوعرة، وستحصل برونكو رابتر على تحديثات مشابهة لما نراه في إصدار F-150 رابتر.
هذه التحديثات تشمل تصميم خارجي أكثر عنفوانية وجراءة، بحضور أكثر عضلية، وبالطبع ستحصل على تحديثات ميكانيكية معتبرة لتحسين الأداء والتوجيه، خاصة على التضاريس الوعرة.
من أبرز هذه التحديثات المحتملة هي إضافة محرك 6 سلندر إيكوبوست سعة 3.0 لتر بقوة 406 حصان وعزم 562 نيوتن متر، وهو نفس محرك إكسبلورر ST، بزيادة 71 حصان عن محرك 6 سلندر 2.7 لتر الحالي لبرونكو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فورد برونكو رابتر الجديدة تظهر أثناء اختبارها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق