المربع نت – كشفت ميتسوبيشي الستار عن إكسباندر 2022 فيس ليفت بتحديثات ميكانيكية وجمالية وتقنية متعددة بعد حوالي أربعة أعوام من الكشف عن الجيل الحالي.
وحصلت إكسباندر على واجهة محدثة أكثر جراءة، وتصميم T للمصابيح الأمامية، وتصميم أحدث للمصدات الخلفية والصندوق الخلفي، مع مصابيح خلفية أضيق.
وازداد طول السيارة بحوالي 2.9 إنش في الأطراف الأمامية، و1.8 إنش في الأطراف الخلفية، كما ازداد ارتفاعها بـ 0.8 إنش، ما أدى لتحسين الخلوص الأرضي إلى 8.8 إنش، وحصلت السيارة على جنوط 16 و17 إنش بتصاميم جديدة.
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التعليقات على ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”
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