ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

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صورة الخبر: ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”
ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

المربع نت – كشفت ميتسوبيشي الستار عن إكسباندر 2022 فيس ليفت بتحديثات ميكانيكية وجمالية وتقنية متعددة بعد حوالي أربعة أعوام من الكشف عن الجيل الحالي.

وحصلت إكسباندر على واجهة محدثة أكثر جراءة، وتصميم T للمصابيح الأمامية، وتصميم أحدث للمصدات الخلفية والصندوق الخلفي، مع مصابيح خلفية أضيق.

وازداد طول السيارة بحوالي 2.9 إنش في الأطراف الأمامية، و1.8 إنش في الأطراف الخلفية، كما ازداد ارتفاعها بـ 0.8 إنش، ما أدى لتحسين الخلوص الأرضي إلى 8.8 إنش، وحصلت السيارة على جنوط 16 و17 إنش بتصاميم جديدة.

في الداخل نرى شاشة لمسية 9 إنش للمعلومات الترفيهية، ومقود جديد، وجلود صناعية جديدة، وتستمر السيارة بتصميم الـ 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف.

وتعتمد إكسباندر 2022 على محرك 1.5 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن متر، مع التخلي عن الناقل الأوتوماتيكي 4 سرعات السابق لصالح ناقل CVT أكثر عصرية يرسل القوة للعجلات الأمامية، كما حسنت ميتسوبيشي ثبات وصلابة نظام التعليق كذلك.

صورة الخبر: ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

المصدر: المربع نت

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