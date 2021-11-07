

جهاز بدر: انتهاء مشروع خط طرد من برك الأكسدة بالمدينة إلى العاشر من رمضان جهاز بدر: انتهاء مشروع خط طرد من برك الأكسدة بالمدينة إلى العاشر من رمضان

انتهى جهاز تنمية مدينة بدر، من تنفيذ مشروع خط طرد قطر 900 مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 11 كم.



وأكد رئيس جهاز المدينة، المهندس عمار مندور، أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة.



وأشار في بيان اليوم، إلى الاستفادة من نقل مياه الصرف الصناعى من مدينة بدر إلى محطة المعالجة بمدينة العاشر من رمضان للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، مضيفاً أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 109 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل موعده المقرر بحوالي شهرين.

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وأوضح أن مشروع يتكون من 5 غرف هواء و6 غرف غسيل وغرفة صمام حاجز وغرفة تهدئة وغرفة تخفيف ضغط وغرفة قياس، مشيراً إلى أن بعد الانتهاء من محطة المياه الجاري تنفيذها بالمدينة تكتمل منظومة المياه والصرف فى مدينة بدر.