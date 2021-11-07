انتهى جهاز تنمية مدينة بدر، من تنفيذ مشروع خط طرد قطر 900 مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 11 كم.
وأكد رئيس جهاز المدينة، المهندس عمار مندور، أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة.
وأشار في بيان اليوم، إلى الاستفادة من نقل مياه الصرف الصناعى من مدينة بدر إلى محطة المعالجة بمدينة العاشر من رمضان للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، مضيفاً أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 109 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل موعده المقرر بحوالي شهرين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جهاز بدر: انتهاء مشروع خط طرد من برك الأكسدة بالمدينة إلى العاشر من رمضان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق