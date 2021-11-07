

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 10- 11-2021| فيديو سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 10- 11-2021| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 10- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.54 جنيه للشراء.

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