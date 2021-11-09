

منها النعناع والبابونج.. أعشاب طبيعية للتخلص من السعال خلال الشتاء منها النعناع والبابونج.. أعشاب طبيعية للتخلص من السعال خلال الشتاء

يتعرض الكثيرون إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومن بينها البرد والإنفلونزا والسعال التي تحدث نتيجة العدوى الفيروسية، خاصة مع تغير حالة الطقس، لذلك من الضروري اللجوء إلى الطرق الطبيعية، مثل الأعشاب والمشروبات التي تساهم في تقليل حدة السعال، ومن أبرز هذه الأعشاب منها:



يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة آلام الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، ولهذا يمكنك استخدام أوراق النعناع كحمام البخار واستنشاق البخار المتصاعد.



_ يعتبر البابونج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث إنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على التخلص من الإنفلونزا والبرد، وذلك من خلال تناول مغلي البابونج مرتين خلال اليوم.

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_ يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الفيروسات التي تستخدم بفاعلية في علاج حالات السعال، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الالتهابات خاصة التهاب الشعب الهوائية._ يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، وهذا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات منها التهابات الحلق، بالإضافة إلى التخفيف من السعال._ يعد اللبن الساخن المضاف إليه العسل يساعد على التقليل من السعال الجاف، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من ألم الصدر، كما يحتوي على الكثير من الخصائص لتقوية المناعة والحماية من الأمراض ومن بينها السعال._ يحتوي الجزر على عناصر غذائية مهمة منها مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين سي التي تساعد على التخلص من السعال والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، حيث إنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.