يتعرض الكثيرون إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومن بينها البرد والإنفلونزا والسعال التي تحدث نتيجة العدوى الفيروسية، خاصة مع تغير حالة الطقس، لذلك من الضروري اللجوء إلى الطرق الطبيعية، مثل الأعشاب والمشروبات التي تساهم في تقليل حدة السعال، ومن أبرز هذه الأعشاب منها:
يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة آلام الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، ولهذا يمكنك استخدام أوراق النعناع كحمام البخار واستنشاق البخار المتصاعد.
_ يعتبر البابونج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث إنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على التخلص من الإنفلونزا والبرد، وذلك من خلال تناول مغلي البابونج مرتين خلال اليوم.
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التعليقات على منها النعناع والبابونج.. أعشاب طبيعية للتخلص من السعال خلال الشتاء
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