

عايشة فى فيلم.. أمريكية تنتقل بأسرتها إلى ألاسكا خوفا من هجوم الزومبى "صور" عايشة فى فيلم.. أمريكية تنتقل بأسرتها إلى ألاسكا خوفا من هجوم الزومبى "صور"

نقلت سيدة أمريكية، أفراد أسرتها إلى بقعة مهجورة فى ألاسكا لحمايتهم بسبب اعتقادها فى قرب حدوث كارثة كونية قد تشمل غزو من الزومبى لمدن العالم - حسب ما تعتقد - وانتقلت مورجان روج، البالغة من العمر 37 عاماً، مع أفراد عائلتها إلى ألاسكا منذ عام 2010، بعد انقطاع التيار الكهربائى - آنذاك - لتخوفها من حدوث هجوم من كائنات فضائية أو زومبي متوحشين يعجلون بفناء الأرض.



وحسب ما نشرته صحيفة "the sun"، فإن "مورجان" فكرت في خطورة وضعها إذا انقطعت الكهرباء بشكل دائم، لذلك أقنعت زوجها بالانتقال إلى بقعة بعيدة عن أي تهديد في عمق ألاسكا، ولم تحدد السيدة الأمريكية، الوقت المناسب للرحيل، لكنها بدأت في إجراء بحث حول طرق البقاء على قيد الحياة في حالة حدوث كارثة عالمية، وشاركت مجموعة من الأشخاص نصائحهم حول الاستعداد للمخاطر.



ومع تقدم أطفالها في العمر، بدأت مورجان، إشراك أطفالها في أسلوب الحياة الخاص هذا أيضاً، وشجعتهم على تعلم مهارات مواجهة الخطر، وطرق حفظ الطعام لأطول فترة ممكنة.



وتعيش الأسرة في منزل مبني من مواد محلية وتتم إنارته بمزيج من المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية مع اتجاه للاستعانة بطاقة الرياح أيضاً، وتحتفظ الأسرة بمزرعة حيوانات صغيرة وتقوم بزراعة حديقة، مع خطط لبناء صوبة زراعية وشراء المزيد من الحيوانات.



وفي الوقت الحالى، لدى الأسرة ما يكفى من الطعام المجفف والمعلب لتستمر 6 أشهر إذا حدثت كارثة اليوم، كما علمت زوجها وأولادها اصطياد الطعام في البحر والبر، وتقوم "مورجان" أيضاً بحفر بئر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه في غضون 5 سنوات.

