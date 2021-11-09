

النوم في غرفة باردة.. 5 طرق لحرق الدهون العنيدة خلال النوم النوم في غرفة باردة.. 5 طرق لحرق الدهون العنيدة خلال النوم

الحصول على جسم مثالي وقوام ممشوق مهمة شاقة، تتطلب تضافر الجهود للوصول إلى نتيجة. تبدأ المهمة بإتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ولكن هل تعلم أن النوم يساعدك في أنقاص الوزن أيضا؟!



يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية أثناء النوم لأنه يحتاج إلى طاقة لإبقاء الدماغ والقلب والرئتين وجميع الأنظمة الحيوية الأخرى تعمل، مما يساعد في خفض الوزن، ولكنه أقل مقارنة بساعات الاستيقاظ.



ووفقا لخبراء تغذية، بحسب «العربية نت»، ثمة عدد من الخطوات البسيطة التي تساعد في فقدان الوزن خلال النوم عن طريق تنشيط عملية الأيض، وهو المصطلح المستخدم لتحديد عدد السعرات الحرارية المطلوبة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية أثناء النوم، ومنها:

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الصيام المتقطع:يعتبر الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة الغذائية المتبعة في الفترة الأخيرة لإنقاص الوزن، التوقف عن تناول الطعام لفترات طويلة قد تصل الي 16 ساعة، بدون سعرات حرارية، في هذه الأثناء، يستنفد الجسم ما يختزنه من السكر ويبدأ في حرق الدهون.النوم في غرفة أكثر برودة:تشير أبحاث أجريت في المعاهد الأميركية للصحة أن انخفاض درجة حرارة الغرفة، تساعد الجسم في حرق الدهون بهدف الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.الشاي الأخضر:يعد الشاي الأخضر من المشروبات التي لا غنى عنها في أي نظام غذائي متبع لإنقاص الوزن،لأنه يحتوي على المكملات الغذائية التي قد تساعد في حرق السعرات حرارية.الاستحمام بماء بارد:ما يُعرف بـ “الاستحمام الجليدي” يساعد على إنقاص الوزن، لأن الاستحمام بماء بارد يعمل على زيادة قدرة الجسم في حرق الدهون، لتسخين الجسم عندما تشعر بالبرودة، وللحفاظ على درجة حرارته الأساسية.ممارسة تمارين رفع الأثقال في وقت متأخر من اليوم:لزيادة معدل الأيض أثناء النوم، ينصح بممارسة رياضة رفع الأثقال وبعض التمارين خلال ساعات لليلا، مما يساهم في زيادة معدل حرق الدهون وإنقاص الوزن