قبل الذهاب للجحيم ..ترامب: مستعد للتحدث مع بايدن للمرة الأولى لمساعدة أمريكا



الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب



قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إنه لم يتحدث مع الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن، لأنه لا يعتقد أن هذا يمكن أن يساعد البلاد بطريقة ما.

وقال ترامب في مقابلة:"لا، لم أتحدث معه، لا. هل يمكنني؟ كما تعلم، إذا كان بإمكاني مساعدة هذا البلد، فسأساعد البلد".



وشدد ترامب على أن الإدارة الحالية لديها "وجهة نظر مختلفة للغاية" وهي "تصحير البلاد" التي "ستذهب إلى الجحيم".



وأضاف:"كما تعلم، إذا كنا سنعمل على جعل أمريكا عظيمة، بعكس كل الأشياء التي يفعلونها بألعابهم الصغيرة، مع الجانب الآخر، مع الديمقراطيين، ومحاكم العزل الوهمية، وكل الأشياء التي قاموا بها، إذا عملنا فقط على تحقيق العظمة لهذا البلد، فسنهزم الجميع بسرعة وسهولة".

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أظهر استطلاع حديث لشبكة "سي إن إن أن" غالبية الأمريكيين، 58%، يعتقدون أن بايدن فشل في إيلاء الاهتمام الكافي لما يعتبرونه أهم القضايا في البلاد. علاوة على ذلك، يوافق 48٪ على رئاسته، بينما يعارضه 52٪.بعد تركه منصبه، ظل ترامب في الساحة السياسية كمؤيد نشط للأجندة المحافظة، حيث قام بالترويج لمرشحي الحزب الجمهوري لشغل مناصب سياسية مختلفة وتنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد. لم يكشف بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، مما يشير إلى أن تركيزه الرئيسي حاليًا ينصب على انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. كما أشار يوم الاثنين، فإن خطط رئاسته ستعتمد بشكل أساسي على نتائجها.