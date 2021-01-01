قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إنه لم يتحدث مع الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن، لأنه لا يعتقد أن هذا يمكن أن يساعد البلاد بطريقة ما.
وقال ترامب في مقابلة:"لا، لم أتحدث معه، لا. هل يمكنني؟ كما تعلم، إذا كان بإمكاني مساعدة هذا البلد، فسأساعد البلد".
وشدد ترامب على أن الإدارة الحالية لديها "وجهة نظر مختلفة للغاية" وهي "تصحير البلاد" التي "ستذهب إلى الجحيم".
وأضاف:"كما تعلم، إذا كنا سنعمل على جعل أمريكا عظيمة، بعكس كل الأشياء التي يفعلونها بألعابهم الصغيرة، مع الجانب الآخر، مع الديمقراطيين، ومحاكم العزل الوهمية، وكل الأشياء التي قاموا بها، إذا عملنا فقط على تحقيق العظمة لهذا البلد، فسنهزم الجميع بسرعة وسهولة".
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التعليقات على قبل الذهاب للجحيم ..ترامب: مستعد للتحدث مع بايدن للمرة الأولى لمساعدة أمريكا
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