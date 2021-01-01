القبض على أكبر تجار الأسلحة في تاريخ إسرائيل

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القبض على أكبر تجار الأسلحة


أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، القبض على أكبر تجار الأسلحة غير المشروعة في تاريخ إسرائيل.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، قالت الشرطة الإسرائيلية إن رجال الشرطة نفذوا أكبر عملية ضبط لتجار أسلحة في تاريخ إسرائيل بعد عملية استمرت لمدة عام.

وأسفرت العملية عن مصادرة 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين ومادتين متفجرتين مرتبطتين بهاتف خلوي.

وقادت العملية إلى إلقاء القبض على 65 مشتبها به من 25 موقعا مختلفا في أنحاء إسرائيل.

واستعانت الشرطة الإسرائيلية، في هذه العملية بنحو ألف ضابط شرطة، من بينهم أفراد من القوات الخاصة.

المصدر: elbalad

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