جامعة عين شمس : تخطينا تطعيم 80%؜ من الطلاب بلقاح كورونا



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



تعمل جامعة عين شمس على تطعيم كافة منتسبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وذلك في إطار السعي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا وتقليل المضاعفات والأعراض، وقد بدأت مستشفيات جامعة عين شمس حملة التطعيم منذ فبراير الماضي، قبل أن تصل الحملة إلى كل كلية من كليات الجامعة لتستهدف الطلاب والموظفين.



كشفت جامعة عين شمس، عن تيسيرات جديدة للانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة بالعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.



وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه تم الاتفاق على فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم في محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومي.



كما أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة أو نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم.



وفي هذا الإطار قال مصدر مطلع بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 80 % من طلاب جامعة عين شمس بلقاح كورونا .



وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة تقدم كافة التسهيلات لحصول الطلاب علي لقاح كورونا بكل سهولة لضمان حصول كافة الطلاب علي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل المضاعفات والأعراض .



و قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه سيتم منع دخول غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية من منتصف نوفمبر المقبل، موضحًا أن العام الدراسي الجديد بجامعة عين شمس بدأ باستقبال 200 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 25 ألفا بالدراسات العليا.



وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن نسبة التطعيم بجامعة عين شمس وصلت إلى 40% من الطلاب، متوقعا أن تصل النسبة إلى 75% مع نهاية أول شهر في العام الدراسي .

قد يعجبك أيضا...

كما أكد رئيس جامعة عين شمس، أنه لا زال العمل بالإجراءات الاحترازية معمول به، ويجرى الالتزام بالتباعد وتطهير المدرجات وفرض الكمامة إلزاميًا.وتشهد كليات جامعة عين شمس انتظاما في المحاضرات الدراسية، منذ بدايات العام الدراسي الحالي 2021 - 2022، والذي انطلق 9 أكتوبر، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي.