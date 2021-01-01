افتتاحات جديدة بمستشفى المنصورة الجامعي

شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عددا من الافتتاحات الجديدة لتأهيل وتطوير الأقسام الطبية بمستشفى المنصورة الجامعي.
شارك في الافتتاحات الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية المتخصصة، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعى
جاء ذلك على هامش تكريم الأطقم الطبية المشاركة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال المؤتمر الذى نظمته جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بعنوان " جهود الجامعة فى مواجهة كورونا فى عامين " بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى.
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