افتتاحات جديدة بمستشفى المنصورة الجامعي

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مستشفى المنصورة الجامعي


شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عددا من الافتتاحات الجديدة لتأهيل وتطوير الأقسام الطبية بمستشفى المنصورة الجامعي.

شارك في الافتتاحات الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية المتخصصة، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعى

جاء ذلك على هامش تكريم الأطقم الطبية المشاركة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال المؤتمر الذى نظمته جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بعنوان " جهود الجامعة فى مواجهة كورونا فى عامين " بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى.

كما جرى افتتاح المدخل والممر الجديد تطبيقا لمتطلبات الحماية المدنية وتسهيل دخول الخدمات الطبية للمستشفى وافتتاح تطوير وتأهيل قسم الأمراض المتوطنة، حيث تم تنفيذ كافة الإجراءات ضد العدوى، ويضم غر فة عناية متوسطة ، 2 عنابر مرضى بسعة ٣٠ سريرا، غرفة مناظير للجهاز الهضمى والحقن، غرفة للإجراءات التداخلية التردد الحرارى لأورام الكبد.

فيما حضر الافتتاحات كلا من الدكتورة آمال رشاد نائب مدير المستشفى والدكتور وائل زكريا نائب مدير المستشفى ومدير المراكز الطبية الثلاثة الجديدة، الدكتور خالد الطوخى نائب مدير المراكز الطبية الجديدة، الدكتور وسام فتحى مدير العلاج الاقتصادي، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

المصدر: elbalad

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