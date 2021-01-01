ننشر موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .



وتمثلت موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 . فيما يلي :



الحرمان من أعمال الامتحانات

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات او تمس الشرف والأمانة

أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ألا يكون المتقدم محالاً الى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها .

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وقررت وزارة التربية والتعليم، إلزام المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بكتابة إقرار ينص على :

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أنه لا يوجد لدي أي مانع لترشحه ، وأن بياناته صحيحة على مسئوليته.أنه في حالة عدم اختياره لن يكون للمترشح الحق في التظلم حيث إن تحرير هذه الاستمارة تعتبر ترشيحا وليس اختيارا .في حالة ما إذا تم تكليفه بلجنة وكانت هذه اللجنة في نفس اللجنة التي عمل بها في العام الماضي أو الذي قبله عليه أن يخطر اللجنة المركزية بذلك مباشرة .يقر المترشح بأنه يقبل العمل بأي لجنة يتم تكليفه بها على مستوى الجمهورية .وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022.وقالت وزارة التربية والتعليم أن ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تتمثل في :ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الاسئلةويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل من الفئات الاتية ( موجه عام - موجه اول - موجه ، مدير ادارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة ، كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ ، رئيس قسم ووكيل أ و وكيل قسم.ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريا بل كل من تنظبق عليه شروط الترشح يتم مراعاة الاتي :يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالادارة والمديرية مع صحيفة الاحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه الموانع وصحيفة الاحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبنى قطاع الكتب.تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الاسماء بالاقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم احالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون اسباب إلى الشئون القانونية.على مدير المدرسة او المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والذين تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية.لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بشعار الجمهورية من المديرية او الادارة التعليمية او المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الاحوال.ويتم استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الاحوال وتجميعها بالمديرية وارسالها إلى لجنة الادارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2021 ، وسيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال اجازة نصف العام.