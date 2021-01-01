طارق شوقي ردا على الغضب من مناهج رابعة ابتدائي: نهدا شوية ونذاكر



طارق شوقي طارق شوقي



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة أطلقت نظام التعليم الجديد في 2017 وهو قادر على تلبية طموحاتها لتقديم تعليم جيد، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يركز على تحفيز الطالب على اكتساب المهارات.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تبني نظام تعليم جديد وهو تغيير في الهدف والتناول والمحتوى، مؤكدًا أنه سيحضر جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل لشرح تفاصيل أزمة الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا: "الرعب والهلع من ذكر كلمة امتحان يجب التخلص منه، ولذلك يجب أن نهدا شوية ونذاكر، وانسوا الامتحان بتاع رابعة ابتدائي وبلاش الهلع والخوف انسوا الحفظ في نظام التعليم الجديد".



وتابع: "مفيش طالب هيمتحن في منهج ما خدهوش، وحالة الهلع بسبب كبر أو صغر الكتاب، فأفضل شيء في تاريخي العلمي هو منهج رابعة ابتدائي، وهو إنجاز علمي، فيجب محو مصطلح المجموع، وما ينفعش الحديث عن الدرجات والطلاب ما اتعلموش".

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وأكد: "بعد 15 نوفمبر لن يدخل أي مدرس لم يحصل على التطعيم فهذه منظومة الدولة، ووزارة الصحة وفرت 8 ملايين جرعة لطلاب الثانوية العامة".وسادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي على الطلاب بالعام الدراسي 2021-2022.واشتكى عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي وصعوبة استيعاب الطلاب لمثل هذه المناهج التي لا تتناسب مع المرحلة العمرية، مما أدى إلى وجود صدام ورفض من قبل أولياء الأمور للمناهج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.مناهج الصف الرابع الابتدائيواكتظت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالفيديوهات والمطالب التي تتطالب وزارة التربية والتعليم بتبسيط مناهج الصف الرابع الابتدائي وتخفيفها، خاصة بعد وصول المواد التي يدرسها الطلاب لـ 13 مادة.تدريس 13 مادةفقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم قرارًا وزاريًّا، حدد خلاله المواد الدراسية المقررة على الصف الرابع الابتدائي في المدارس، وتضمنت: "اللغة العربية- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- Connect- القيم واحترام الآخر- التربية الدينية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة توكاتسو- Connect Plus".شكاوى أولياء الأموروقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوى من قبل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، من صعوبة المنهج الجديد وكم المواد الكبير على أبنائهم.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير ولا ضد مواكبة المناهج الجديدة الحديثة التي تؤهل الطالب لسوق العمل المحلي والعالمي، مضيفة: "أولياء الأمور يرون أن المناهج لا تناسب أعمار أبنائهم في هذه المرحلة العمرية وضغط وعبء عليهم، وبعضهم اقترح بأن يتم عدم وضع المواد غير الأساسية خارج المجموع".ورأت عبير، أن الأفضل أن تقوم وإدارة التربية والتعليم بنشر المزيد من الفيديوهات المبسطه لشرح المنهج الجديد للصف الرابع الإبتدائي للتبسيط علي أولياء الأمور والطلاب وحتى يستطيعوا التعامل معه، ومطالبة بسرعة تسليم الكتب للطلاب حتى يندمجوا مع المنهج.