طريقة عمل الخيار المخلل السريع من مطبخ الشيف ريمو

طريقة عمل الخيار المخلل
طريقة عمل الخيار المخلل، من طرق المخلل السهلة، والتي تحرص الكثير من ستات البيوت على اجادة عمله في البيت، بدلا من شرائه جاهز، والخيار المخلل يعد من المقبلات المميزة مع الكثير من الأكلات، والذي يعشقه الجميع، حتى الأطفال.
اسهل واسرع طريقة لعمل الخيار المخلل
وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الخيار المخلل في البيت، وبكل سهولة.
مكونات عمل الخيار المخلل:
كيلو خيار متوسط الحجم
ملعقة صغيرة خل
لكل كوب ماء ملعقه كبيره ملح خشن
معلقه صغيره سكر او عسل اسود حتى يحتفظ الخيار بالقرمشة ولا يصبح لينا طريا
بعض حبات الفلفل الحار حسب الرغبة ويمكن استبداله بالفلفل المكبب الحلو او فلفل الوان
طريقة عمل الخيار المخلل
يغسل الخيار ويوضع فى مصفاة، ثم يفتح بواسطة السكينة فتحة صغيرة ليس للآخر.
يرص الخيار فى البرطمان المغسول جيدا، ويضاف اليه الفلفل ويذاب الماء مع الملح والخل والسكر أو العسل الأسود، ويصب فوق الخيار حتى الآخر.
ثم نقوم بوضع طبقة من الزيت (حتى تمنع دخول الهواء إلى البرطمان، مما يسبب نمو البكتيريا وفساد الخيار بدلا من تمليحه )
يترك حوالي 4 أيام الى اسبوع حسب درجة حرارة المطبخ.
ملحوظة:
اذا اردتم اكل الخيار فورا يمكنكم وضع الماء والملح والخل والسكر فى وعاء ووضع الخيار به، ويغلى على النار لمدة 3 دقائق، ثم ينقل الخيار الى البرطمان وفوقه السائل الملحى ويغطى بطبقه من الزريت ويؤكل ثانى يوم وبألف هنا.
فوائد الخيار
ويقدم دكتور سامح السماحي أخصائى التغذية العلاجية، في السطور التالية، أهم فوائد الخيار طوال شهر رمضان، سواء على مائدة الإفطار أو على مائدة السحور.
ترطيب الجسم
الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، فحوالي 90 % من الخيار يكون من الماء، لذلك فهو من الخضروات التي تعمل على ترطيب الجسم، كما أنه يحتوي على الالياف التي تجعله يعمل على تسهيل عملية الهضم، إلى جاني أنه مدر للبول.
علاج ارتفاع ضغط الدم
الخيار يحتوي على مجموعة من المعادن الهامة للجسم، مثل الماغنسيوم الذي يعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل ومرض النقرس.
ترطيب البشرة
يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة، وتخليصها من التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر حول العينين، إلى جانب احتواء الخيار على السيليكون والكبريت المفيدان لنمو الشعر.
علاج حروق الشمس
الخيار يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل (A.B.C)، ولذلك نجده مفيدا في علاج حروق الشمس وتقوية الأظافر، إلى جانب احتواءه على مادة "اللجنين" التي تساعد على مقاومة الخلايا السرطانية.
التعليقات على طريقة عمل الخيار المخلل السريع من مطبخ الشيف ريمو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق