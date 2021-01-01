

خلطات تنظيف البيت بأقل التكاليف خلطات تنظيف البيت بأقل التكاليف





تنظيف البيت، وتلميع الأسطح مهمة يومية تقوم بها كل ست بيت، ويحتاج تنظيف البيت إلى مواد منظفة خاصة لكل قطعة، ولكل ركن، فالمواد التي يتم تنظيف الأسطح الخشبية بها، تختلف عن المواد المخصصة لتنظيف الارضيات، وهناك مواد مخصصة لتنظيف الجدران، وكذلك مواد لتنظيف الأواني، كما أن هناك مواد خاصة لغسيل السجاد، والمفروشات، وتنظيف البيت يحتاج من كل ست بيت ميزانية خاصة لشراء مواد التنظيف المختلفة.



اصنعي منظفات البيت بنفسك بأقل التكاليف

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ولكن تؤكد دكتورة منال عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، أن تنظيف البيت من خلال شراء منظفات مختلفة لكل جزء وكل ركن وكل قطعة أثاث في البيت، سيجعل ميزانية البيت لا تتحمل، في حين أن الحل بسيط، فيمكن الاستعانة بكل سهولة بمجموعة من المواد الموجودة في كل مطبخ، ولن ترهق ميزانيتك، إلى جانب أن نتيجتها مبهرة ومضمونة.تنظيف الأخشاب بالخلاخلطي نصف كوب من الخل مع نصف كوب من زيت الزيتون، وامزجي قطعة قماش ناعمة في هذا المزيج، وامسحي بها أي قطعة أثاث من الخشب.فهذا الخليط نتيجته مذهلة في تلميع الخشب، كما أنه يغذيه، ليعيش طويلا.تنظيف درف المطبخاخلطي ملعقة من الزيت النباتي مع ملعقتين من "البيكنج بودر"، ولتغمسي فرشاة أو قطعة قماش في هذا الخليط، لتنظيف درف وخزاناة المطبخ به.تنظيف الحنفيات والدشيمكنك التخلص من الصدأ أو المادة الشمعية المزعجة، والتي تتراكم على الصنابير، من خلال استخدام "الخل".فقط مرري قطعة قماش ناعمة، ومغموسة في الخليط السابق، على الاماكن التي تحتاج للتنظيف، ولتتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء..تنظيف المكواةقومي بتسخين المكواه جيدا، ثم افركيها بالملح، وستجدين كل الأوساخ قد اختفت.تنظيف البانيومرري قطعة قطن مغموسة في مسحوق التبييض الذي تستخدمينه، واتركيه حتى الصباح.عند الصباح، مرري فرشاة أسنان قديمة على الأماكن التي وضعتي عليها مسحوق التبييض، ولتحركي الفرشاة بقوة، وستلاحظين الفرق.تنظيف وتلميع الفضياتضعي كل الفضيات في ورق الومنيوم، وصبي عليه كوب من الماء المغلي الساخن، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم امسحيها جيدا بقطعة قماش من القطن، وستلاحظين الفرق.