تونر طبيعي يعالج جميع مشكلات البشرة



تونر طبيعي تونر طبيعي



المسام الواسعة وتفتيح البشرة ونضارتها جميعها أمور تهتم بها الفتيات كثيرًا، من أجل الظهور بوجه مشرق وبشرة خالية من العيوب، وعادة تلجأ الفتيات إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بدون أي آثار جانبية.



وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طريقة عمل تونر طبيعي يساعد في تضييق المسام الواسعة و تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة.



المكونات:

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نصف كوب ماء ورد.نصف مغلي الشاي الأخضر البارد والمصفى.الطريقة:-نخلط المكونات معا فى زجاجة بخاخ.-نحفظها في الثلاجة ونخرجها عند الاستخدام.-يرش التونر على الوجه مرتين يوميًّا.-يستخدم يوميًّا وسنلاحظ الفرق سريعًا.العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:- أسطورة الـ2*1ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقى من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسى، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.- مرطب بعد الحمامالترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.