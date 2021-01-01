

طريقة عمل اللازانيا السريعة من مطبخ الشيف ريمو طريقة عمل اللازانيا السريعة من مطبخ الشيف ريمو



طريقة عمل اللازانيا من الأكلات الإيطالية التي يعشقها كل المصريين، والتي تحاول إجادة عملها كل ست بيت، وطريقة عمل اللازانيا من الوصفات التي لم تكن معروفة في مجتمعنا بشكل كبير، لكنها اصبحت من أشهر الـكلات الإيطالية التي تحاول كل ست بيت إجادة عملها، وطريقة عمل اللازانيا قد تبدو صعبة للوهلة الأولى، لكنها بسيطة، ويمكن احتراف عملها بكل سهولة، بدلا من شرائها جاهزة.



احترفي طريقة عمل اللازانيا بكل سهولة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل اللازانيا السريعة، وهي ألذ المكرونات الإيطالية، ويمكنك تحضيرها في وقت قياسي، وتقديمها لأفراد أسرتك ليستمتعوا بطعمها الشهي المميز.



مكونات عمل اللازانيا

نصف كيلو لحم معصج

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فصين ثوم مفرومينملعقه ممسوحه من القرفةملح وفلفل أسود حسب الرغبة، ومضاف اليه 4 ملاعق كبيرة صلصة ونصف كوب ماءلعمل البشاميل:كيلو حليبكوب كبير دقيقثلاثة أرباع كوب سمن او زبدهربع كوب زيتملح وفلفلثمن كيلو جبن شيدرثمن كيلو جبنة رومىربع كيلو موتزاريلاطريقة عمل اللازانيايعصج اللحم المفروم بأن تقلب بصلتين كبيرتين مفرومتين فى ملعقة زيت، ونضيف اللحم المفروم، ونقلب جيدا حتى تمام النضج.بعد تمام نضجه نقوم بإضافة فصين الثوم المفرومين والصلصة ونقلب، ثم نقوم باضافة الماء ونتركه 5 دقائق ويتبل بالملح والفلفل والقرفة.نقوم بعمل البشاميل، بأن نضع إناء على النار، ونقوم بإذابة السمن والزيت سويا، ونقوم بإضافة الدقيق، ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإضافة الحليب ونقلب حتى يصبح القوام متوسط السمك وليس سميك.في صينية الفرن نضع طبقة من البيشاميل في القاع، ونرص فوقها طبقة مرصوصة من اللازانيا (بدون سلق اللازانيا )ثم نقوم بوضع طبقه من اللحم المعصج والصلصةنقوم برش طبقة من الجبن المشكل.نضع طبقة من البشاميل، ونكرر الخطوات السابقة حتى آخر طبقة لازانيا، ثم نقوم بإضافة طبقة من البشاميل، وفوقها خليط الجبن، ثم تدخل الفرن حوالي نصف ساعة حتى يحمر وجهها.تقدم ساخنه مع المخلل، وتزين بشرائح البصل الأخضر، أو التزيين حسب الرغبة.