مصر تعدل إجراءات الدخول من دول "المتحور دلتا"

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صورة الخبر: المتحور دلتا
المتحور دلتا

أقرت مصر، الثلاثاء، إجراءات جديدة بشأن اختبارات فيروس كورونا، للقادمين إلى أراضيها من الدول التي ظهر فيها المتحور "دلتا" شديد العدوى.

وحسب مصدر في مطار القاهرة الدولي، صدر تعميم من وزارة الصحة لسلطات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ ومختلف المنافذ المصرية، يفيد بإلغاء الاختبار الفوري المعروف باسم "ID NOW COVID-19 Test".

وكانت مصر أقرت العمل بهذا الاختبار في مايو الماضي على القادمين من الهند وبنغلادش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وسريلانكا وفيتنام ودول أميركا اللاتينية، وهي البلدان التي انتشرت فيها سلالات متحورة من فيروس كورونا وأبرزها "دلتا".

وحسب المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن التعميم الجديد يقضي بالاكتفاء بتحليل "pcr"، بشرط عدم مرور أكثر من 72 ساعة على نتيجته.

كما قال المصدر إن الاختبار الفوري سيطبق في حالات الطوارئ فقط، أو للقادمين من تجمعات حاشدة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة المصرية وكذلك الدولة القادم منها المسافر.

المصدر: skynewsarabia

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