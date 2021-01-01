5 أطعمة هتساعدك تتحكم فى جوعك.. تناول المكسرات وشوربة الخضار



الإحساس بالجوع الإحساس بالجوع

يختلف الإحساس بالجوع من شخص لآخر، فهناك بعض الناس يمكنهم قضاء ساعات دون تناول الطعام، إلا أن البعض الآخر يعانون من اشتهاء الطعام بشكل متكرر، وإذا كنت من الأشخاص الذين يشتهون تناول الطعام بشكل متكرر يقترح خبراء التغذية بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعدك على تقليل الشهية والسيطرة على جوعك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".



فيما يلى.. 5 أطعمة هتساعدك على الشبع لفترات طويلة وتقلل شهيتك:



المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الصحية مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، حيث يمكن أن يساعدك تناول المكسرات بشكل عام على التحكم فى شهيتك مثل اللوز والجوز و"عين الجمل".

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البيضالبيض يثبط هرمون الجريلين المعروف باسم هرمون الجوع أيضًا والذى يحفز الشهية ويدفعك لتناول الطعام، كما يمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة، نظرًا لأنه يحتوى على بروتين عالى الجودة مما يساعد على منع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.الأفوكادويحتوى الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف والتى تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.دقيق الشوفانيحتوى دقيق الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان يعرف باسم بيتا جلوكان، والذى لا يقتصر الأمر على هضمه ببطء عبر الجهاز الهضمى ليمنحنا شعورًا أطول بالشبع، ولكنه يساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار.الشوربةتنأول الشوربة فى بداية الوجبة يساعدك بالتحكم فى أحجام حصتك من الوجبات، حيث تقدم عادة كفاتح للشهية أو كوجبة خفيفة، ولكن احرص على تناول الشوربة القائمة على المرق سواء لحم أو دجاج والمليئة بالخضراوات بدلاً من الشوربة الكريمية عالية الدهون خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.