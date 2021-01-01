مشروبات تحميك من أضرار تلوث الهواء.. منها شاى الكركم والزنجبيل بالليمون



تلوث الهواء تلوث الهواء

مع اقتراب فصل الشتاء هناك زيادة فى مستويات تلوث الهواء بسبب السموم الصناعية إلى جانب ضباب الشتاء، الذى يهدد صحة الجهاز التنفسى لدينا، ما يؤدى إلى حالات صحية مثل ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية والربو، والاحتقان والعدوى الفيروسية.



اضرار تلوث الهواء

ويؤثر التعرض لفترة طويلة للهواء الملوث على الجهاز التنفسى وعمل الرئتين بشكل سلبى، ويقترح الخبراء أنه من خلال إضافة بعض الأطعمة والمشروبات إلى نظامك الغذائى، يمكنك تحسين أداء الرئتين وزيادة المناعة فى هذه الفترة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



فيما يلى.. بعض أنواع الشاى الغنية بالمغذيات التى يمكن أن تساعد فى التئام الرئتين وتعزيز عملها بشكل طبيعى:

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شاى البنجرشاى البنجر يساعد فى تحسين صحة الرئة، حيث يساعد وجود مضادات الأكسدة والمعادن مثل النترات فى البنجر فى تعزيز أداء الجهاز التنفسى، واسترخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وتحسين امتصاص الأكسجين، بما يحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن.مشروب البنجرعلاوة على ذلك، فإن البنجر غنى بالمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سى ومضادات الأكسدة وجميعها مفيدة للرئتين.شاى الكركمالكركم مفيد لصحة الرئة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يحتوى على الكركمين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد فى تحسين صحة الجهاز التنفسى والشفاء من الأضرار الناجمة عن السموم البيئية والجذور الحرة وإصلاح تلف الخلايا.الشاى الأخضرالشاى الأخضر ملىء بمركبات(EGCG) المضادة للأكسدة وللالتهابات التى تعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسى، وبصرف النظر عن ذلك، تظهر الأبحاث أن EGCG قد يساعد فى علاج التليف الرئوى.شاى الزنجبيل والليمونيحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل بشكل كبير من البرد والسعال والاحتقان، يساعد الجمع بين الليمون الغنى بفيتامين سى مع الزنجبيل فى تحسين الاحتقان وتنظيف المسالك الهوائية وشفاء التهاب الحلق وتحسين وظائف الرئة بشكل عام، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات فى الزنجبيل إلى جانب الليمون الغنى بمضادات الأكسدة فى تحسين صحة الرئة.