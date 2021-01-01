الصحة العالمية تحذر من أزمة جديدة في جائحة كورونا مع بداية 2022



الصحة العالمية الصحة العالمية

تتوالى الأزمات العالمية منذ بداية ظهور فيروس كورونا الذي ينتشر حول العالم منذ أكثر من عامين حتى الآن، ويأتي آخرها بشكل مفاجئ حيث يحتمل حدوث نقص شديد في أعداد الحقن البلاستيكية الطبية المستخدمة في حقن المواطنين أثناء تلقي جرعات اللقاحات المضادة للفيروس، والتي وصلت هذا العام للضعف تقريبا.



وبحسب الوكالة الفرنسية، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال حدوث نقص شديد في أعداد الحقن الطبية البلاستيكية يصل إلى مليارين عام 2022، مما يهدد جهود التطعيم على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.



هذا النقص ناتج عن حملات التحصين ضد كورونا، إذ ازداد استخدام المحاقن بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، هو أمر يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية، وعلى الصحة العامة وحملات مكافحة الأوبئة بشكل عام.

قد يعجبك أيضا...

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان، إنه "مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن".وأضافت للصحفيين: "هناك قلق فعلي من احتمال وجود نقص في المحاقن المخصصة للتلقيح، مما سيؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة، مثل إبطاء جهود التحصين".وحتى الآن، أعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" على مستوى العالم، وفقا لإحصاء أعدته وكالة الانباء الفرنسية.وهذا الرقم يعادل ضعف عدد عمليات التلقيح الروتينية التي تعطى سنويا، وبالتالي استخدم ضعف عدد المحاقن.وأشارت هيدمان إلى أن "إحدى النتائج الخطيرة لنقص المحاقن قد تكون التأخير في عمليات التلقيح الروتينية، مما قد يكون له تأثير على الصحة العامة لسنوات مقبلة، إذا فوّت جيل من الشباب لقاحات الطفولة العادية".كذلك، يمكن أن يؤدي النقص أيضا إلى ممارسة غير آمنة، تتمثل في إعادة استخدام المحاقن والإبر.وحضت هيدمان البلدان على التخطيط لحاجاتها من المحاقن في وقت مبكر، لتجنب حالات الاحتكار والشراء بدافع الذعر.