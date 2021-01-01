خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

صورة الخبر: خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين
خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

أكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت عن تفشي فيروس جديد وهو "حمى الخنازير الأفريقية" في مزرعة للخنازير في جزيرة هاينان في الجزء الجنوبي من البلاد.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، حمى الخنازير الأفريقية قد تكون ضارة للبشر ولكنها غالبا ما تكون قاتلة للخنازير.

وتسبب الفيروس في خفض إنتاج الخنازير ولحم الخنزير في الصين، أكبر سوق في العالم، في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37428

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager