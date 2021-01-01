

خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

أكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت عن تفشي فيروس جديد وهو "حمى الخنازير الأفريقية" في مزرعة للخنازير في جزيرة هاينان في الجزء الجنوبي من البلاد.



ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، حمى الخنازير الأفريقية قد تكون ضارة للبشر ولكنها غالبا ما تكون قاتلة للخنازير.



وتسبب الفيروس في خفض إنتاج الخنازير ولحم الخنزير في الصين، أكبر سوق في العالم، في السنوات الأخيرة.