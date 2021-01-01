طرق غسل الدجاج والتخلص من الزفارة

طرق غسل الدجاج
طرق غسل الدجاج، يعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم حظا على الموائد العربية. نظرا لسعره المنخفض ، ولذة الطعم وسهولة تحضيره بعدة طرق مختلفة ، وهي محببة من أفراد العائلة فالأصوات ، تحتوي على الدجاج في الغالبية منه.
ولأن الدجاج يتعرض لمراحل الذبح والتعبئة وغيرها لابد أن يكون قد تلوث بدرجات متفاوتة ، يغسل الدجاج أكثر من مرة ، وأكثر من طريقة ، فإنه غالبًا يقضي على البكتيريا التي وجدت بالفعل.
ماء مالح ساخن:
بعد أن ينظف الدجاج بالماء البارد ، ونتخلص من الجلد الزائد والريش ، يسخن الماء ، ثم نرش بالملح وننقع الدجاج لمدة ساعة ، هذه هي الطريقة التي نتخلص بها من الدم الملتصق داخل الجسم في الدجاج وتعمل وظيفة الملح على إزالة البقع الداكنة من الدجاج ، وتساعد على سرعة التنظيف.
تغسل الدجاج جيداً بالماء أكثر من مرة ، وتنظف الزوائد ، ثم تدهن بالليمون ، وتتركها بسيطة للتخلص من الصفارة ، ثم ترفع عن الليمون ، وتغسل مرة أخرى.
يجب أن يغسل الدجاج جيدًا بالماء ، ثم يضاف الليمون مع الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.
نفرك الدجاج في الخليط ، فتصبح رائحته زكية ، وتتخلل الأوراق حتى الخليط ، ثم تنغسل جيداً بالماء مرة أخرى ، وتكون جاهزة للطبخ.
هي من أشهر طرق تنظيف الدجاج ، فدقيك يعمل على إزالة كل الدم المتعفن الملتصق بجسم الدجاج الداخلي.
تنقذنا من الصفرة الناتجة عن رائحة الدم والريش ، وعند فرك الدجاج بها تنقذنا من الريش الصغير ، ويفضل غسلها بالدقيق أكثر من مرة ، فهذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيف الدجاج ، وغسله جيدًا.
اغسل الدجاج جيدًا بالماء. لذا تخلصي من الريش والدم ثم أضيفي الخل والنعناع.
نفرك الدجاج من الداخل والخارج حيث ، ثم ننقعها في الخلطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، ثم نقطف الدجاج بالماء مرة أخرى ، نلاحظ رائحة سفارة ، نعيد الكرة مرة أخرى.
يمكن إضافة الهيل إلى الدجاج أثناء الغسيل ، فالحل يعمل على التخلص من الروائح الكريهة وانتشار الجراثيم أثناء تنظيف الدجاج ، وبعد الغسل الجيد بالماء ، يضاف إلى خليط الهيل والليمون والقليل من الزيت ، ويترك ، و فاعلية ستلاهزي بهذه الطريقة.
الأخطاء الشائعة في الدجاج المطبوخ
قد تؤدي الممارسات الخاطئة إلى أمراض خطيرة.
اغسل القدر الذي كان يحفظ فيه اللحم النيئ قبل استخدامه مرة أخرى.
تجنب اللحوم المجمدة على الطاولة ، فمع الأسطح المكشوفة ، تعتبر المزيد من الأماكن معرضة لتجمع البكتيريا.
تجنب غسل اللحوم أو الدواجن قبل تجميدها ، لأن اللحوم الطازجة تحتوي على كمية جيدة من الماء ، سيؤدي ذلك إلى تجمد الماء على اللحم.
عدم ترك اللحم لفترة طويلة خارج الثلاجة حتى لا تفسد وتؤدي إلى التسمم.
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