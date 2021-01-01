طرق غسل الدجاج والتخلص من الزفارة



طرق غسل الدجاج طرق غسل الدجاج

طرق غسل الدجاج، يعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم حظا على الموائد العربية. نظرا لسعره المنخفض ، ولذة الطعم وسهولة تحضيره بعدة طرق مختلفة ، وهي محببة من أفراد العائلة فالأصوات ، تحتوي على الدجاج في الغالبية منه.



ولأن الدجاج يتعرض لمراحل الذبح والتعبئة وغيرها لابد أن يكون قد تلوث بدرجات متفاوتة ، يغسل الدجاج أكثر من مرة ، وأكثر من طريقة ، فإنه غالبًا يقضي على البكتيريا التي وجدت بالفعل.



ماء مالح ساخن:

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بعد أن ينظف الدجاج بالماء البارد ، ونتخلص من الجلد الزائد والريش ، يسخن الماء ، ثم نرش بالملح وننقع الدجاج لمدة ساعة ، هذه هي الطريقة التي نتخلص بها من الدم الملتصق داخل الجسم في الدجاج وتعمل وظيفة الملح على إزالة البقع الداكنة من الدجاج ، وتساعد على سرعة التنظيف.تغسل الدجاج جيداً بالماء أكثر من مرة ، وتنظف الزوائد ، ثم تدهن بالليمون ، وتتركها بسيطة للتخلص من الصفارة ، ثم ترفع عن الليمون ، وتغسل مرة أخرى.يجب أن يغسل الدجاج جيدًا بالماء ، ثم يضاف الليمون مع الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.نفرك الدجاج في الخليط ، فتصبح رائحته زكية ، وتتخلل الأوراق حتى الخليط ، ثم تنغسل جيداً بالماء مرة أخرى ، وتكون جاهزة للطبخ.هي من أشهر طرق تنظيف الدجاج ، فدقيك يعمل على إزالة كل الدم المتعفن الملتصق بجسم الدجاج الداخلي.تنقذنا من الصفرة الناتجة عن رائحة الدم والريش ، وعند فرك الدجاج بها تنقذنا من الريش الصغير ، ويفضل غسلها بالدقيق أكثر من مرة ، فهذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيف الدجاج ، وغسله جيدًا.اغسل الدجاج جيدًا بالماء. لذا تخلصي من الريش والدم ثم أضيفي الخل والنعناع.نفرك الدجاج من الداخل والخارج حيث ، ثم ننقعها في الخلطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، ثم نقطف الدجاج بالماء مرة أخرى ، نلاحظ رائحة سفارة ، نعيد الكرة مرة أخرى.يمكن إضافة الهيل إلى الدجاج أثناء الغسيل ، فالحل يعمل على التخلص من الروائح الكريهة وانتشار الجراثيم أثناء تنظيف الدجاج ، وبعد الغسل الجيد بالماء ، يضاف إلى خليط الهيل والليمون والقليل من الزيت ، ويترك ، و فاعلية ستلاهزي بهذه الطريقة.الأخطاء الشائعة في الدجاج المطبوخقد تؤدي الممارسات الخاطئة إلى أمراض خطيرة.اغسل القدر الذي كان يحفظ فيه اللحم النيئ قبل استخدامه مرة أخرى.تجنب اللحوم المجمدة على الطاولة ، فمع الأسطح المكشوفة ، تعتبر المزيد من الأماكن معرضة لتجمع البكتيريا.تجنب غسل اللحوم أو الدواجن قبل تجميدها ، لأن اللحوم الطازجة تحتوي على كمية جيدة من الماء ، سيؤدي ذلك إلى تجمد الماء على اللحم.عدم ترك اللحم لفترة طويلة خارج الثلاجة حتى لا تفسد وتؤدي إلى التسمم.