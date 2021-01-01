سرطان الثدي عند الرجال.. العلامات والأعراض



سرطان الثدي عند الرجال سرطان الثدي عند الرجال

ينتشر سرطان الثدي لدى النساء ، لكن يمكن أن يتعرض الرجال أيضًا للخطر و تشير الدلائل السريرية إلى أن أقل من 1٪ من جميع سرطانات الثدي تصيب الرجال.



سرطان الثدي عند الرجال أكثر شيوعًا



وفقا لموقع هيلث ، فإن "خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع تقدم العمر".

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أكدت وكالة الصحة أن معظم سرطانات الثدي تكتشف بعد سن الخمسين ومع ذلك ، يمكن أن تكون فحوصات الثدي المنتظمة وسيلة فعالة للكشف عن أي علامات لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال.إليها؟هناك العديد من علامات الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لسرطان الثدي عند الذكور.- تورم غير مؤلم في ثدي واحد- انكماش الحلمة وتقرحها وإفرازاتها- تلون جلد الثدي أو الحلمةفي حين أن العلامات المذكورة هي علامات الإنذار المبكر لسرطان الثدي ، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى انتشار السرطان. يمكن أن يعني التورم في الغدد الليمفاوية وألم الثدي وألم العظام شيئًا أكثر خطورة.يمكن تشخيص سرطان الثدي لدى الرجال والنساء بمساعدة التصوير الشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو اختبار إفرازات الحلمة أو الخزعة. يمكن أن يساعد الفحص الذاتي المنتظم للثدي أيضًا في التشخيص.هل تلعب الجينات دورًا؟يمكن أن يكون سرطان الثدي أيضًا نتيجة لطفرات جينية. يمكن أن يزيد التاريخ العائلي القوي للإصابة بسرطان الثدي من خطر إصابة الرجل بنفس الحالة. الرجال الذين يرثون جينات BRCA1 أو BRCA2 غير الطبيعية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور. ومع ذلك ، فإن الطفرات الجينية ليست العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الثدي لدى الرجال.اعتمادًا على حجم الورم ، من المرجح أن يقترح الطبيب العلاجات ويمكن اللجوء إلى الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه بعض العلاجات المتاحة لسرطان الثدي.