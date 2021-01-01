

أعراض لا تغفليها.. ما مؤشر إصابتك بعدوى الجهاز التنفسي أعراض لا تغفليها.. ما مؤشر إصابتك بعدوى الجهاز التنفسي

يُعد الالتهاب الرئوي أحد أكثر أنواع عدوى الرئة شيوعًا، والذي يسببه بعض أنواع الفيروسات وأحيانًا الفطريات ، ويمكن أن ينتقل من مشاكل خفيفة إلى مشاكل مهددة للحياة.إليك أبرز علامات وأعراض بعدوى الرئة والجهاز التنفسي ومعرفة طرق علاجه



علامات وأعراض عدوى الرئة



وفقا لموقع timesofindia يمكن أن يكون السعال المستمر المصحوب بمخاط كثيف علامة على عدوى الرئة فقد يسعل الشخص المصاب بعدوى الرئة باستمرار ، مما يساعده على التخلص من المخاط الناتج عن التهاب الشعب الهوائية والرئتين.

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قد تؤدي أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي إلى السعال الذي قد يكون مصحوبًا بمخاط كثيف يتراوح من اللون الرمادي الصافي إلى الأصفر والأخضر والأ في بعض الأحيان ، قد يحمل المخاط الدم و قد يستمر هذا النوع من السعال لعدة أسابيع.ضيق التنفس وألم شديد في الصدر الضيققد يكون ضيق التنفس علامة على عدوى الرئة و العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى بما في ذلك النوبات القلبية و قد تسبب العدوى ضيقًا في التنفس مصحوبًا بوخز في الصدر.صوت أزيزعندما تكون مصابًا بعدوى في الرئة ، فقد يضيق مجرى الهواء بسبب الالتهاب قد يؤدي ذلك إلى حدوث صفير عند التنفس ، وهو صوت صفير عالي النبرة عند الزفير.حمى وقشعريرة وإرهاقيمكن لأي شكل من أشكال العدوى أن يسبب التهابًا خطيرًا في الجسم ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.العلاجاتقد يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج عدوى الرئة البكتيرية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن علاج التهابات الرئة التي تسببها الفطريات بمساعدة الأدوية المضادة للفطريات. ومع ذلك ، قد لا تساعد هذه في حالة العدوى التي يسببها الفيروس.العلاجات المنزلية لعلاج التهابات الرئةبينما يمكن علاج معظم التهابات الرئة بالأدوية الموصوفة ، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك.- تناول الكثير من السوائل- الحصول على الراحة- التأكد من اتباع نظام غذائي صحي- استخدم المرطب أو تذكر أن تتدرب على استنشاق البخار- تناول مشروبات دافئة