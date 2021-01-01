ظهرت تقارير جديدة تتحدث عن رغبة واتساب في إطلاق ميزة المجتمعات على تطبيقها في الفترة المقبلة، حيث تهدف من خلالها إلى زيادة التفاعل بين المستخدمين وزيادة قدرة مديري المجموعات على التحكم بها.
ووفقًا لموقع WABetaInfo، تسمح ميزة المجتمعات لمديري المجموعات بإنشاء مجموعات منفصلة تابعة للمجموعة الرئيسية، ما يعني أن المجتمع سيكون عبارة عن مجموعة أساسية وعدد من المجموعات التابعة لها تحت إدارة الفريق.
وسيتمكن مديرو المجموعات في واتساب من دعوة المستخدمين للانضمام إليها من خلال الروابط للمشاركة في الحوارات مع الآخرين، ربما لهدف ضم الأشخاص المتقاربين في نفس المكان.
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التعليقات على واتساب تعمل على ميزة جديدة في تطبيقها تسمى “المجتمعات”
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