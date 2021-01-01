مجموعة استثمارية تستحوذ على شركة McAfee مقابل 14 مليار دولار

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مجموعة استثمارية تستحوذ على شركة McAfee مقابل 14 مليار دولار

أعلنت شركة مكافي “McAfee” الأمريكية، المتخصصة في حلول الأمن والحماية الرقمية والمشهورة بمكافح الفيروسات خاصتها، عن قبولها صفقة استحواذ بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من مجموعة مستثمرين.

ستتحول McAfee بعد عملية الاستحواذ من شركة عامة مطروحة في البورصة إلى شركة خاصة وفقًا للاتفاق بين المستثمرين وإدارة الشركة.

كانت الشركة قد تأسست عام 1987 عن طريق جون مكافي، الشخصية المثيرة للجدل، لكنه قام بترك الشركة عام 1994. وبعد 16 سنة من رحيله، قامت إنتل بالاستحواذ عليها مقابل 7.68 مليار دولار أمريكي ثم قامت بإعادة تسميتها Intel Security وضمها كأحد أقسام الشركة الرئيسية، لكن مكافي عادت مجددًا كعلامة تجارية وتم طرحها في البورصة.

وبعد الكثير من التغيرات، ستعود مكافي مع لتكون شركة خاصة بعد انتهاء الاستحواذ عليها بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من مجموعة مستثمرين يضمون Advent International Corp.، Permira Advisers، و Crosspoint Capital PartnersK، فضلًا عن Canada Pension Plan Investment Board، GIC Private Limited، وشركة تابعة لجهاز أبو ظبي للاستثمار.

المصدر: عالم التقنيه

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