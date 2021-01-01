

مكونة من 60 رقما.. واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين مكونة من 60 رقما.. واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين

يخطط تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، لإضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى على التطبيق.



ووفقا لما ذكره موقع “livemint”، في حال إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف بينك وبين شخص آخر لها رمز أمان خاص بها يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التي ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.



واتساب يعمل على تنبيه المستخدمين برمز أمان جديد



وتبعا للمعلومات، فإن هذه الرموز التي تظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما، ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.

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وتعتبر رموز الأمان بتطبيق واتساب هي مجرد نسخ مرئية من المفتاح الخاص المشترك بين المستخدم والطرف الآخر، ولكنه ليس المفتاح الفعلي نفسه الذي يظل دائما مخفيا لا يعلمه المستخدمين.وفي بعض الأحيان، قد تتغير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من طرف إلى طرف بتطبيق واتساب، إذ يمكن أن يحدث هذا لأن مالك الحساب قام بإعادة تثبيت تطبيق واتساب مرة أخرى أو قام بتغيير الهاتف الخاص به.كيف يمكنك تلقي إشعارات تغيير رموز الأمان على واتسابأولا: افتح إعدادات تطبيق واتساب WhatsApp.ثانيا: انقر فوق خيار الحساب Account، ثم الأمان Security.ثالثا: يمكنك تمكين إشعارات الأمان عن طريق النقر فوق إظهار إشعارات الأمان.الجدير بالذكر أن واتساب يعمل على ميزة جديدة تسمى المجتمعات، والتي تمنح مسئولي المجموعة مزيدا من السلطة، مثل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، والتي قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord.