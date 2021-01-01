يخطط تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، لإضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى على التطبيق.
ووفقا لما ذكره موقع “livemint”، في حال إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف بينك وبين شخص آخر لها رمز أمان خاص بها يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التي ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.
واتساب يعمل على تنبيه المستخدمين برمز أمان جديد
وتبعا للمعلومات، فإن هذه الرموز التي تظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما، ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.
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التعليقات على مكونة من 60 رقما.. واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
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