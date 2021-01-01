قالت خدمة البث التليفزيونية الشهيرة Netflix نتفليكس إنها بصدد إطلاق عدد من ألعاب الفيديو على هواتف آيفون خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتوفر هذه الألعاب على تطبيقها عبر متجر تطبيقات آبل App Store .
وبحسب موقع The Verge فإن نتفليكس قد دخلت رسميا عالم ألعاب الفيديو من خلال طرح خدمة ألعاب للهواتف الذكية لمستخدمي هواتف أندرويد منذ فترة، وتعمل في الوقت الحالي على إطلاق الخدمة عبر هواتف آيفون.
وتحاول نتفليكس الالتفاف حول قواعد متجر تطبيقات آبل App Store والذى أحدث أزمة كبيرة لعدد من خدمات الألعاب مثل إكس بوكس و نفيديا و ستاديا، حيث لا يمكن لخدمات الألعاب السحابية التغلب على هذا الأمر إلا من خلال تقديم ألعابهم من خلال تطبيق ويب ، مثلما فعلت فيسبوك.
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التعليقات على نتفليكس تطلق تطبيقها للألعاب قريبا على هواتف آيفون .. تفاصيل
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