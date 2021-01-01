

نتفليكس تطلق تطبيقها للألعاب قريبا على هواتف آيفون .. تفاصيل نتفليكس تطلق تطبيقها للألعاب قريبا على هواتف آيفون .. تفاصيل

قالت خدمة البث التليفزيونية الشهيرة Netflix نتفليكس إنها بصدد إطلاق عدد من ألعاب الفيديو على هواتف آيفون خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتوفر هذه الألعاب على تطبيقها عبر متجر تطبيقات آبل App Store .



وبحسب موقع The Verge فإن نتفليكس قد دخلت رسميا عالم ألعاب الفيديو من خلال طرح خدمة ألعاب للهواتف الذكية لمستخدمي هواتف أندرويد منذ فترة، وتعمل في الوقت الحالي على إطلاق الخدمة عبر هواتف آيفون.



وتحاول نتفليكس الالتفاف حول قواعد متجر تطبيقات آبل App Store والذى أحدث أزمة كبيرة لعدد من خدمات الألعاب مثل إكس بوكس و نفيديا و ستاديا، حيث لا يمكن لخدمات الألعاب السحابية التغلب على هذا الأمر إلا من خلال تقديم ألعابهم من خلال تطبيق ويب ، مثلما فعلت فيسبوك.

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وتمنع شركة آبل تطبيقات الطرف الثالث من العمل كمحور للألعاب ، حيث أصبحت نقطة خلاف مع خدمات الألعاب السحابية، الأمر الذى يعني أن الألعاب لن تكون قابلة للتحميل أو التشغيل من تطبيق نتفليكس نفسه ولكن ستتمكن فقط من تشغيلها من متجر App Store.وفي وقت سابق، قالت شركة نتفليكس "نحن ننظر إلى الألعاب على أنها فئة محتوى جديد بالنسبة لنا ، على غرار توسعنا في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة والتليفزيون، وستكون خدمات الألعاب القادمة متاحة بدون تكلفة إضافية كجزء من اشتراك المستخدمين" .ويعمل تطبيق نتفليكس للألعاب حاليًا على هواتف أندرويد ؛ ويتم تجميع الألعاب بدقة في علامة تبويب مخصصة على تطبيق نتفليكس ، ولكن يتم تنزيلها بشكل فردي من متجر جوجل للتطبيقات Google Play .