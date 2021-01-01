عطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

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عطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

أفاد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر وجود عطل مفاجئ ضرب الخدمة على الويب وأيضا تطبيق تويتر على الهواتف الذكية، ما جعلهم لا يستطيعون تسجيل الدخول لحساباتهم .

وبحسب موقع down detector المختص بالإبلاغ عن الأعطال فإن عطل قد أصاب تويتر في عدد من الدول، وأن المستخدمين لا يمكنهم نشر التغريدات والتواصل بشكل طبيعي.

ويؤثر الانقطاع حاليا على المستخدمين في دول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، ويشتكى البعض من سقوط الخدمة تماما والبعض الآخر يعاني من انقطاع جزئي في التطبيق.



كما اشتكى الكثير من المستخدمين عن عطل ضرب موقع التواصل ريديت الشهير في الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى سبب العطل.



وحتى الآن لم يعلق موقع تويتر بشكل رسمى على وجود عطل لديه، ولكن لا يزال المستخدمون حتى هذه اللحظة يعانون من توقف التطبيق وعد قدرتهم على استخدامه شكل طبيعي.

المصدر: صدى البلد

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