

مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف كلمات مرور المستخدمين مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف كلمات مرور المستخدمين

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية من هجمة إلكترونية خطيرة على جميع مستخدمي ويندوز 10 ، تعمل على إستهداف كلمات مرور المستخدمين، ما يؤدى إلى تدمير الأجهزة واختراق بيانات المستخدمين الحساسة.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن هناك عددا من المؤسسات وراء الهجمة مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، تقوم باختراق المستخدمين من خلال عمليات للتصيد الاحتيالي بعد فك شفرات كلمة المرور.



وتقول مايكروسوفت أن الهجمة تعمل على فك كلمات السر الشائعة حيث تعتمد على التجريب وتخمين كلمات المرور والتالي تخترق أكبر عدد من كلمات المرور الشائعة والبسيطة ليتم اختراق المستخدمين على الفور.

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ويشير تحذير Microsoft DART إلى أن إحدى المشكلات هي أن الهجمة الإلكترونية عبارة عن هدف متحرك بتقنيات وأدوات تتغير دائمًا، وتملك القدرة على تخفيف تأثير قورة كلمات المرور.ووصف أحد باحثي شركة جوجل كلمات المرور بأنها أكبر تهديد منفرد لأمان المستخدمين على الإنترنت كما أنه يجب على المستخدمين عمل نسخة احتياطية من خلال المصادقة البديلة مثل مفاتيح الأمان وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه كبدائل لكلمة المرور.وأصدرت مؤخرا، شركة مايكروسوفت الأمريكية نظاما بديلا لإلغاء كلمات المرور للحسابات الخاصة بالمستخدمين، وتسجيل الدخول باستخدام التطبيقات بدلا من كلمات السر، وذلك من أجل تقليل مشكلات الاختراق التي زادت بشدة في الآونة الأخيرة.