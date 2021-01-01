مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف كلمات مرور المستخدمين

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية من هجمة إلكترونية خطيرة على جميع مستخدمي ويندوز 10 ، تعمل على إستهداف كلمات مرور المستخدمين، ما يؤدى إلى تدمير الأجهزة واختراق بيانات المستخدمين الحساسة.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن هناك عددا من المؤسسات وراء الهجمة مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، تقوم باختراق المستخدمين من خلال عمليات للتصيد الاحتيالي بعد فك شفرات كلمة المرور.
وتقول مايكروسوفت أن الهجمة تعمل على فك كلمات السر الشائعة حيث تعتمد على التجريب وتخمين كلمات المرور والتالي تخترق أكبر عدد من كلمات المرور الشائعة والبسيطة ليتم اختراق المستخدمين على الفور.
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