تسريبات تكشف ميزات خارقة لوحش هواتف شاومي Xiaomi 12

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تسريبات تكشف ميزات خارقة لوحش هواتف شاومي Xiaomi 12

كشفت تسريبات عددا من الميزات التي سيصدر بها هاتف Xiaomi 12 والذى ستطلقه شركة شاومي الصينية رسميا خلال الأيام المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات جبارة تمكنه من التنافس على أفضل هواتف الأندرويد.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Xiaomi 12 العملاق سيعمل بأفضل وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وهو معالج Snapdragon 898 ، والذى يقدم أداءا سريعا وقويا للغاية، ويعمل على توفير طاقة البطارية بأكبر درجة ممكنة/ مع نظام التشغيل أندرويد 11 .

وسيأتى هاتف شاومي Xiaomi 12 بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية، ومعدل مقاومة للمياه والغبار.

وسحتوى هاتف Xiaomi 12 من شاومى على بطارية سعة 5000 مللي امبير ، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط ، مع الشحن اللاسلكي 50 واط ، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.

ويقدم هاتف Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل بدلا من 108 ميجابيكسل بتقنيات محسنة للغاية ، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة حيث تعتبر من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة x 10، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

المصدر: صدى البلد

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