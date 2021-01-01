تسريبات تكشف ميزات خارقة لوحش هواتف شاومي Xiaomi 12

كشفت تسريبات عددا من الميزات التي سيصدر بها هاتف Xiaomi 12 والذى ستطلقه شركة شاومي الصينية رسميا خلال الأيام المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات جبارة تمكنه من التنافس على أفضل هواتف الأندرويد.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Xiaomi 12 العملاق سيعمل بأفضل وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وهو معالج Snapdragon 898 ، والذى يقدم أداءا سريعا وقويا للغاية، ويعمل على توفير طاقة البطارية بأكبر درجة ممكنة/ مع نظام التشغيل أندرويد 11 .
وسيأتى هاتف شاومي Xiaomi 12 بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية، ومعدل مقاومة للمياه والغبار.
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