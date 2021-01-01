كشفت تسريبات لأول مرة أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Oppo Find X4 خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن تحصل الهواتف على تقنيات ومواصفات محسنة للغاية.
وستكون هواتف Oppo Find X4 الرائدة من أوبو هى اول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 898 الذى يعد أفضل وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يقدم أداءا سريعا وقويا للغاية، ويعمل على توفير طاقة البطارية بأكبر درجة ممكنة .
وستحصل هواتف أوبو Oppo Find X4 الرائدة على طارية بسعة كيرة حوالي 5000 مللى أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع السلكى بقوة 125 واط ، وكذلك الشحن السريع اللاسلكى بقوة 65 واط .
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التعليقات على لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات خارقة لهواتف أوبو Oppo Find X4
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