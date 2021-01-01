لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات خارقة لهواتف أوبو Oppo Find X4

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صورة الخبر: لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات خارقة لهواتف أوبو Oppo Find X4
لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات خارقة لهواتف أوبو Oppo Find X4

كشفت تسريبات لأول مرة أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Oppo Find X4 خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن تحصل الهواتف على تقنيات ومواصفات محسنة للغاية.

وستكون هواتف Oppo Find X4 الرائدة من أوبو هى اول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 898 الذى يعد أفضل وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يقدم أداءا سريعا وقويا للغاية، ويعمل على توفير طاقة البطارية بأكبر درجة ممكنة .

وستحصل هواتف أوبو Oppo Find X4 الرائدة على طارية بسعة كيرة حوالي 5000 مللى أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع السلكى بقوة 125 واط ، وكذلك الشحن السريع اللاسلكى بقوة 65 واط .

وفقا لموقع GSMArena فإن هواتف أوبو Oppo Find X4 ستقدم كاميرات محسنة للغاية قد تأتى الرئيسية منها بمستشعر 108 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل .

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف أوبو Oppo Find X4 في حدث كبير في الصين نهاية شهر نوفمبر الحالي، كما ستصدر الهواتف بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لإمكاناتها المتميزة والتى تعتبر الفئة الأفضل والأقوى التي تقدمها شركة أوبو في الاسواق.

المصدر: صدى البلد

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