في طفرة تكنولوجية جديدة، طور مجموعة من الباحثين، تقنية يمكنها تحويل أفكار غير القادرين على الحركة والنطق إلى نصوص مكتوبة، بدقة تصل إلى 94%.
وحسبما أورده موقع «sciencealert»، اليوم الاثنين، أظهرت تقنية جديدة أعارها الباحثون اسم «BrainGate» نجاحًا مع مصاب بالشلل الكلي غير قادر على الحركة أو النطق نتاج إصابة في الحبل الشوكي، وتمكنت من إيصال أفكاره وتحويلها إلى نص مكتوب دقيق بنسبة 94%.
وتعتمد تقنية «BrainGate» على زرع شرائح في الدماغ البشري، ومن ثم توصيل واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI) تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء تخيل فعل الكتابة، وتحويل هذه الكتابة المتخيلة إلى نص حقيقي مكتوب.
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التعليقات على «Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة
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