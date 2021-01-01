

«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة «Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة

في طفرة تكنولوجية جديدة، طور مجموعة من الباحثين، تقنية يمكنها تحويل أفكار غير القادرين على الحركة والنطق إلى نصوص مكتوبة، بدقة تصل إلى 94%.



وحسبما أورده موقع «sciencealert»، اليوم الاثنين، أظهرت تقنية جديدة أعارها الباحثون اسم «BrainGate» نجاحًا مع مصاب بالشلل الكلي غير قادر على الحركة أو النطق نتاج إصابة في الحبل الشوكي، وتمكنت من إيصال أفكاره وتحويلها إلى نص مكتوب دقيق بنسبة 94%.



وتعتمد تقنية «BrainGate» على زرع شرائح في الدماغ البشري، ومن ثم توصيل واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI) تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء تخيل فعل الكتابة، وتحويل هذه الكتابة المتخيلة إلى نص حقيقي مكتوب.

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وحسب «sciencealert» وتعتمد هذه التقنية على مراقبة النشاط العصبي_ الذي يتم تسجيله بواسطة الأقطاب الكهربائية داخل القشرة الدماغية_ ومن ثم تحويل هذا النشاط إلى نص سريع ودقيق.ونجحت التقنية مع مصاب بشلل كلي نتاج إصابة بالحبل الشوكي_وهو غير قادر على الحركة أو النطق_ أن يتخيل فعل الكتابة، وركز الرجل كما لو كان يكتب- بشكل فعال، مفكرًا في صنع الحروف بقلم وورقة وهميينن، وأثناء قيامه بذلك، سجلت تقنية BrainGate إشارات نشاط دماغه عبر أقطاب كهربائية تم زرعها في القشرة الحركية لدماغه، ومن ثم تفسير هذه الإشارات من خلال خوارزميات تعمل على كمبيوتر خارجي، وفك تشفير مساراتها التخيلية وتحويلها إلى 26 حرفًا من الأبجدية وبعض علامات الترقيم الأساسي.