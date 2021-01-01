جوجل توضح لماذا قارئ البصمة في سلسلة Pixel 6 أبطئ مقارنة بالمنافسين

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صورة الخبر: جوجل توضح لماذا قارئ البصمة في سلسلة Pixel 6 أبطئ مقارنة بالمنافسين
جوجل توضح لماذا قارئ البصمة في سلسلة Pixel 6 أبطئ مقارنة بالمنافسين

أشتكى بعض مستخدمي هواتف جوجل Pixel 6 أن قارئ البصمة في السلسلة بطئ بعض الشئ مقارنة بالهواتف الآخرى أو قد يحتاج أن تضع أصبعك مرة آخرى عليه لكي يستجيب.

الحساب الرسمي الخاص بمنتجات الأجهزة الخاص بجوجل وهو Made by Google ذكر في تغريدة اليوم أن السبب في بطئ قارئ البصمة في سلسلة Pixel 6 هو الأمان.

ذكر الحساب في التغريدة أن سلسلة Pixel 6 تحتوي على قارئ بصمة يوجد به بعض خوارزميات الأمان المحسنة وهي تضيف مزيد من الأمان لقارئ البصمة ولذلك قد يحتاج قارئ البصمة بعض الوقت لكي يتأكد من بصمتك أو يحتاج لوضع أصبعك بطريقة آخرى لكي يتأكد من صاحب البصمة.

المصدر: اخبار التقنيه

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