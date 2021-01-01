سامسونج قد تستغنى عن معالج Exynos في سلسلة Galaxy S22

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سامسونج قد تستغنى عن معالج Exynos في سلسلة Galaxy S22

التسريبات الفترة السابقة أصبحت كثيرة عن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 وكان أخرها ظهور صور حية لهاتف Galaxy S22 Ultra أكدت تواجد قلم S Pen في الهاتف واليوم ظهر تسريب جديد.

التسريب الذي ظهر اليوم ذكر أن سامسونج قد تعتمد على معالج Snapdragon 898 فقط في سلسلة Galaxy S22 ولا تنوي الشركة الإعتماد على معالجها Exynos2200 في السلسلة ولم يذكر التسريب السبب.

لكن هناك معلومات آخرى تؤكد أن سامسونج مازالت ستقدم سلسلة Galaxy S22 بمعالج Exynos 2200 في بعض الدول ولكن قد يكون عدد قليل جداً من الدول بينما المعظم سيحصل على نسخة Snapdragon 898 من السلسلة. ماذا تفضل معالج كوالكوم أم معالج سامسونج؟

المصدر: اخبار التقنيه

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