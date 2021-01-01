صينية تدخل التاريخ من بوابة السير في الفضاء

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صينية تدخل التاريخ من بوابة السير في الفضاء

أصبحت وانغ يابينغ أول امرأة صينية تقوم بالسير في الفضاء، كجزء من مهمة تستغرق ستة أشهر إلى محطة الفضاء الخاصة بالبلاد.

وغادرت وانغ وزميلها رائد الفضاء تشاي تشي قانغ الوحدة الرئيسية للمحطة مساء الأحد، وقضيا أكثر من ست ساعات في الخارج في تركيب المعدات وإجراء الاختبارات إلى جانب ذراع خدمة الروبوت بالمحطة، وفقا لوكالة الفضاء الصينية المأهولة (إس إم إس).

وقالت (سي إم إس) على موقعها الإلكتروني إن العضو الثالث في الطاقم، يي غوانغفو، ساعد من داخل المحطة.

وتوجهت وانغ (41 عاما)، وتشاي (55 عاما)، إلى محطتي الفضاء التجريبيتين الصينيتين، وقام تشاي بأول عملية سير في الفضاء في الصين قبل 13 عاما.

يشار إلى أن الثلاثة هم الطاقم الثاني في المحطة الدائمة، ومن المقرر أن تكون المهمة التي بدأت مع وصولهم في 16 أكتوبر أطول فترة زمنية في الفضاء حتى الآن لرواد الفضاء الصينيين، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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