حذرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية من اقتراب كويكب عملاق بحجم برج "إيفل"، من الأرض، الشهر المقبل.
ووفق الصحيفة البريطانية، فقد صنّفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكويكب على أنه "محتمل الخطورة".
ويبلغ حجم الكويكب المسمى "4660 نيريوس"، ثلاثة أضعاف مساحة ملعب كرة قدم، إلا أنه يتوقع أن يمرّ عبر الأرض بسلام.
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التعليقات على كويكب عملاق يقترب من الأرض.. وهذه احتمالات أضراره
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