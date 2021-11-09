

تعرف على تردد «cn arabia» الجديد 2021 وترددات قنوات الأطفال تعرف على تردد «cn arabia» الجديد 2021 وترددات قنوات الأطفال

يبحث قطاع عريض من الجمهور عن تردد «cn arabia» قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد ٢٠٢١، إحدى القنوات المفضلة لدى الأطفال، فقد تعرض عددًا من الأعمال الكرتونية المميزة التي تتضمن محتوى هادف للأطفال، للرقي بأفكارهم ومساعدتهم على الترفيه.



في السطور التالية، تستعرض "الدستور"، تردد قناة نتورك بالعربية الجديد.



تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي، التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD .

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