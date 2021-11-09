

عائلة من بيرو تكتشف مفاجأة مرعبة بعد شرائها كلبا صغيرا ليلعب مع الأطفال عائلة من بيرو تكتشف مفاجأة مرعبة بعد شرائها كلبا صغيرا ليلعب مع الأطفال

اكتشفت أسرة من دولة بيرو، بعد شرائها كلبًا لطيفًا، ليلعب مع الأطفال، أنه ليس كلب، إذ اشترت عائلة ماريبيل سوتيلو، جروا من متجر حيوانات أليفة، وسط ليما، فى بيرو، وأطلقوا عليه اسم "ران-ران" أى "اركض"، لكنهم اكتشفوا أنه ليس كلبا وإنما ثعلب.



وكشف موقع وكالة "رويترز" للأنباء، عن أن الحيوان، الذى اكتشفوا أنه ثعلب، كان في البداية لطيفا ويلعب مع الكلاب الأخرى فى الحى، إلا أنه بعد فترة بدأت تظهر مؤشرات على أن هناك شيئا ما ليس صحيحا، إذ بدأ فى مطاردة الدجاج، ليس للعب معها وإنما لقتلها والتهام بعضها، وهوما أثار غضب السكان، وبدأوا فى متابعة هذا الحيوان الغريب، وقاموا بفحصه جيدا ليكتشفوا أنه ثعلب من جبال الأنديز، له أرجل رفيعة وذيل كثيف ورأس مدبب وأذنان بارزتان.



ومن جهتها، قالت ماريبيل سوتيلو، صاحبة الكلب، إن ابنها اشتراه باعتباره كلبًا، بما يعادل 13 دولارا، منذ حوالي ستة أشهر، وتابعت "أعتقدنا أنه جرو أصيل"، وكشفت أنها اضطرت إلى دفع أموال لتعويض أصحاب الدجاج الذى قتله أو التهمه الثعلب قبل هروبه من المنزل.

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ولم يعثر على الثعلب حتى الآن، وتبحث عنه شرطة البيئة والمسؤولين في هيئة الغابات والحياة البرية الوطنية لإعادته إلى مركز خاص أو حديقة حيوانات.