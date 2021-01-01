تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha

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صورة الخبر: تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha
تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha

كشفت شركة Corporation Motor Alpha النقاب رسمياً خط أنتاجها الجديد والمخصص للسباقات ومغامرات الطرق الجبلية الوعرة ، من خلال سيارة Series Adventure Alpha حيث ستتوفر بطرازين كروس أوفر يعملون بالكهرباء بالكامل وهما أيس Ace وجاكس JAX .

ومن الخارج جاءت سيارة Series Adventure Alpha بلون أبيض لطراز Ace مستوحى من الكثبان الرملية في دولة البيرو ، ليسلط الضوء على خطوطها الأنتاجية ، ويعطيها هوية خاصة بها، ويأتي طراز JAX بلون أخضر داكن سمته الشركة باسم ليدا على اسم شارع ليدا في ولاية كالفورنيا الأمريكية .

و تتوفر سيارة Series Adventure Alpha بحزمة مصابيح جديدة وقوية تشمل أشعة عالية وأشعة منخفضة ومصابيح نهارية ومصابيح LED من إنتاج شركة KC LIGHTS بقياس 7 بوصات ومصابيح إضافية FLEX ERA 4 والتي تتوفر بتقنية حديثة وتصميم يعمل على عكس الضوء.

وتعتمد Series Adventure Alpha على حزمة عجلات وإطارات تم ترقيتها للتناسب مع الطرق والمغامرات الجبلية الوعرة من KMC ، وتم تزويد طراز Ace بعجلات Trek KM545 متينة صممت خصيصاً لها بينما تم تزويد Jax بعجلة Beadlock Summit KM718 .

وتستمد Jax طاقتها من بطارية ليثيوم أيون أكبر حجماً بسعة 75 كيلو وات/ ساعة تستطيع السيارة من خلالها السير لمسافة 402 كيلومتر/ساعة ، وتعتبر نموذجاً مكبراً من Ace ، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن 6.5 ثانية فقط .

بينما سيأتي تصميم Series Adventure Alpha من الخارج بمظهر كلاسيكي فاخر مطابق لتصميم سيارات الرالي الشرسة ، وتتوفر في الخلف على صندوق امتعة كبير الحجم بسبب خصائصها الكهربائية التي تسببت في خلو صندوقها الخلفي من المحرك.

صورة الخبر: تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha

المصدر: صدى البلد

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