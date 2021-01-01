كشفت شركة Corporation Motor Alpha النقاب رسمياً خط أنتاجها الجديد والمخصص للسباقات ومغامرات الطرق الجبلية الوعرة ، من خلال سيارة Series Adventure Alpha حيث ستتوفر بطرازين كروس أوفر يعملون بالكهرباء بالكامل وهما أيس Ace وجاكس JAX .
ومن الخارج جاءت سيارة Series Adventure Alpha بلون أبيض لطراز Ace مستوحى من الكثبان الرملية في دولة البيرو ، ليسلط الضوء على خطوطها الأنتاجية ، ويعطيها هوية خاصة بها، ويأتي طراز JAX بلون أخضر داكن سمته الشركة باسم ليدا على اسم شارع ليدا في ولاية كالفورنيا الأمريكية .
و تتوفر سيارة Series Adventure Alpha بحزمة مصابيح جديدة وقوية تشمل أشعة عالية وأشعة منخفضة ومصابيح نهارية ومصابيح LED من إنتاج شركة KC LIGHTS بقياس 7 بوصات ومصابيح إضافية FLEX ERA 4 والتي تتوفر بتقنية حديثة وتصميم يعمل على عكس الضوء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق